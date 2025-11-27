溫朱莞&珉雅傳周六將於峇厘島舉行婚禮♥ 僅邀雙方家人，Girl's Day成員不克參與

本週演藝圈即將再誕生一對明星夫婦，即演員溫朱莞，及女團Girl's Day出身的演員珉雅（方珉雅），兩人將在周六於印尼峇厘島完婚。

*有韓國媒體報導溫朱莞與珉雅將在29日於峇厘島舉行婚禮，婚禮僅邀雙方家人及至親，又因為是在海外舉行，珉雅長時間並肩的Girl's Day成員們素珍、Yura及惠利也不會出席，尤其惠利已確定參與於香港舉行的《2025 MAMA Awards》。Girl's Day暫停活動多年以來，‎2023年曾在素珍的婚禮上合體‎，無法再見合體感人畫面，些許令人遺憾。



而溫朱莞所屬經紀公司Haewadal娛樂，被問及這些消息仍守口如瓶，低調表示婚禮非公開、僅邀請家人，因此也沒辦法做確認，敬請諒解。

回顧溫朱菀與珉雅的姻緣，兩人2016年便在《美女孔心》合作，不過溫朱菀飾演的是第二男主角，無緣與擔綱女主角的珉雅配對。《美女孔心》主演群包括兩人和南宮珉、徐孝琳，下戲後一直保持著友誼。2020年，兩人在音樂劇《那些日子》再度合作。據傳去年珉雅父親去世時，溫朱菀陪伴珉雅守著父親靈堂。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞