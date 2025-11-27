温朱莞&珉雅传周六将於峇厘岛举行婚礼♥ 仅邀双方家人，Girl's Day成员不克参与

本周演艺圈即将再诞生一对明星夫妇，即演员温朱莞，及女团Girl's Day出身的演员珉雅（方珉雅），两人将在周六於印尼峇厘岛完婚。

*有韩国媒体报导温朱莞与珉雅将在29日於峇厘岛举行婚礼，婚礼仅邀双方家人及至亲，又因为是在海外举行，珉雅长时间并肩的Girl's Day成员们素珍、Yura及惠利也不会出席，尤其惠利已确定参与於香港举行的《2025 MAMA Awards》。Girl's Day暂停活动多年以来，‎2023年曾在素珍的婚礼上合体‎，无法再见合体感人画面，些许令人遗憾。



而温朱莞所属经纪公司Haewadal娱乐，被问及这些消息仍守口如瓶，低调表示婚礼非公开、仅邀请家人，因此也没办法做确认，敬请谅解。

回顾温朱菀与珉雅的姻缘，两人2016年便在《美女孔心》合作，不过温朱菀饰演的是第二男主角，无缘与担纲女主角的珉雅配对。《美女孔心》主演群包括两人和南宫珉、徐孝琳，下戏后一直保持著友谊。2020年，两人在音乐剧《那些日子》再度合作。据传去年珉雅父亲去世时，温朱菀陪伴珉雅守著父亲灵堂。



