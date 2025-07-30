男星遭控劈腿、给800万封口费！姓名缩写「ᄋᄌᄋ」，网疯猜男星身份，温朱菀遭误指后回应澄清

韩国演艺圈近日因一篇匿名爆料而陷入混乱。

该爆料提及一位即将结婚的男演员，涉嫌劈腿、「脚踩两条船」等利用800万（韩币）作为封口费试图平息前任女友情绪，迅速引发大众关注与网路热议。 由於文中未明指实名，却留下模糊线索，导致网友们展开「全民猜谜」，甚至造成多名无辜艺人被波及，引发二次伤害疑虑。

这起风波始於7月28日，匿名职场社群平台「Blind」上出现的一则贴文。 贴文作者A小姐自称曾与一名男演员交往，对方在与她交往期间脚踩两条船、劈腿他人。 更令人震惊的是她透露男方经纪公司曾联络她，主动汇款800万作为「安慰金」。A小姐写道：「他半年内即将出现在综艺节目中，公开与新女友的结婚准备过程。 因担心时间重叠，才提前转帐并联络我，意思就是要我安静。 他要不要跟我结婚，原本就是我们之间的事。 但现在的情况却是劈腿了，还给了800万，要不要接受这笔钱也是我的自由。实在太气愤、太伤心了，我甚至还请了假。」

虽然爆料中并未透露实名，A小姐在留言区表示该演员「不是很红的演员，但30岁以上的观众应该都听过他的名字」，进一步勾起网友好奇。这些模糊描述让网路社群陷入疯狂猜测，部份网友提及「近期公布结婚的男星」、「即将出演综艺节目」等关键字，还有留言直指「ᄋᄌᄋ」（姓名缩写）的男演员，种种推测引发各方讨论。 而很快，名字是「ᄋᄌᄋ」缩写的温朱菀就被推上了舆论的风口浪尖。



（＊相关报导：脚踏两条船男星＋用800万韩币封口！最近宣布结婚的艺人遭波及，李章宇：「不是我，别再给我打电话了」）

面对愈演愈烈的风波，与女团Girl's Day成员珉雅於11月结婚的温朱菀方面正式澄清，表示「该传闻与温朱菀无关，完全没有任何关联。」温朱菀方表示希望外界停止无端猜测与实名点名，避免造成更多不必要的误解与伤害。

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