观众气炸！《Running Man》安恩真被拱「亲一下」全场尴尬！网看傻：以为在看日本成人综艺

韩国人气综艺《Running Man》最新一期内容引发讨论。

为宣传新剧《一吻爆炸！》，主演安恩真、金武俊登上节目， 节目组特别设计了「谁偷亲了？」的推理游戏，却因过度强调肢体接触，被批评擦边、尺度不佳引人不适。

游戏规则是由一名「亲吻黑手」暗中在指定成员的脸或手臂上留下唇印，其余人则要从唇形、触感、甚至气味中找出真凶。 当天的「亲吻黑手」是梁世灿，他还特地用护手霜掩盖气味，让推理更困难。轮到安恩真时，梁世灿突然语带紧张喊「大家，这只是游戏喔！」安恩真也害羞问「真的要亲吗？ 好害羞......」但最终还是轻碰了梁世灿的手臂。 虽然制作组并未强制一定要亲脸，但节目成员却不断拱安恩真在脸上留下唇印，让现场气氛变得暧昧到近乎尴尬。而金钟国一句「就像演戏时亲一下而已，有什么好怕的」更被网友质疑有逼迫意味。 整段游戏被批「像在看日本成人综艺」、「晚间家庭时段播这个真的不太妥」、「故意藉节目效果逼迫嘉宾女演员」、「我们的综艺什么时候有这么多bobo了？」、「RM越来越无趣了，现在就靠这些烂手段吸睛」等。



不过，也有看完节目的观众帮忙说话，表示安恩真相当敬业，



广告观众认为，若只是做推理游戏，完全可以改成在纸张上留下唇印，没必要让嘉宾之间进行不必要的肢体接触，更可能造成性别上的不适感。《Running Man》这次的企划也因此引来不少负评，讨论度持续延烧。

