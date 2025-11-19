《一吻爆炸》面试场重逢，张基龙与安恩真的职场爱火怎么烧？

热播剧《一吻爆炸》中男主角孔志赫 （张基龙 饰）与女主角高多林 （安恩真 饰）在第 2 集中创下了「kiss→分别→重逢」的超快速流程，引起观众话题。

制作组於 3 集首播前夕释出最新宣传画面，画面中孔志赫坐在「Mother TF 团队」的面试官席上，神色冷淡、低著头。 这时画面晃过一位正走进面试室的高多林——她是以应徵者身分出现，却也正是他曾经一吻定情的对象。 面试室内，一场无声的「前缘再现」就此展开。



高多林在镜头中虽然努力维持微笑，但可以看出她表情里藏著紧张与不安：她对「面试」本就有阴影，而对方又是自己走过来的那个男人，这场重逢让观众好奇：她能好好应对这场面试吗？ 而在画面尾端，她走出面试室，愣在门边，手紧抓著门把，似乎有些错愕。 生计迫使她必须顺利应徵，却眼前这个「面试官=前吻者」身份让整场面试难度倍增。



制作组也透露：从第 3 集起，两人在办公室展开真正的「办公室罗曼史」模式，他们的再会不是浪漫满分，而是在一连串误会、尴尬与斗嘴中，散发出「虽然不那么典型，但反而更让人心动」的氛围。 制作单位强调：演员孔志赫、安恩真用「跳脱既定印象」的节奏为角色注入活力。

总之，如果你喜欢办公室爱情、喜欢角色间暗涌的氛围，那么《一吻爆炸》第 3 集值得期待。 至於高多林，她在这次与孔志赫再会、同场面试的关键时刻，能否暂时忘掉过去那场「一吻定情」、顺利通过面试？ 答案留待本周三您自己揭晓。

