南宫珉义气客串《一吻爆炸》，再度化身「千元律师」千智勋惊喜回归！吻戏火辣开播即登Netflix全球第2

实力派演员南宫珉确定特别出演 SBS 热门水木剧《一吻爆炸》，以经典角色「千元律师」千智勋之姿再次登场，令剧迷惊喜不已。

根据韩媒14日报导，南宫珉因与《一吻爆炸》金宰贤导演的深厚合作情谊，爽快答应客串演出。 他先前在金宰贤导演执导的《千元律师》以「千智勋律师」一角创下全国最高15.2%收视，人气与实力兼具，这次再度以经典角色亮相，对粉丝而言堪称梦幻回归。



值得一提的是，《一吻爆炸》女主角安恩真曾与南宫珉在大热MBC剧《恋人》中合作，两人当时的默契深受观众喜爱，因此这回再次同框，也让期待值大幅提升。



《一吻爆炸》开播即爆红，登上 Netflix 全球第2名

《一吻爆炸》於12日首播后热度迅速攀升，由张基龙、安恩真主演，讲述一名为了生计而假扮已婚妈妈混入公司工作的单身女子，与逐渐爱上她的直球系组长之间的双向暗恋浪漫故事，甜蜜张力十足。



剧集从第一集就贡献火辣缠绵的吻戏，观众反响也十分热烈。 根据 OTT 排名统计平台 FlixPatrol 数据，截至11月13日，该剧已登上 Netflix 全球第2名，展现强大海外人气。

制作组表示「浪漫喜剧最重要的是男女主角化学反应」，张基龙与安恩真在拍摄现场彼此照顾，表现出绝佳默契，也让剧中孔志赫与高多林的情感线更加自然动人。并强调从第3集起，女主角加入新部门后，双方正式展开「互相暗恋却不敢告白」的心动攻防战，希望观众多多期待。



SBS新剧《一吻爆炸》每周三、四晚上9点播出，海外 OTT 由 Netflix 同步上架。



