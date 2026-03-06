出道近20年竟然没演过医生！姜河那可望出演新剧《Mind Doctor》首度披白袍变身医师

日前据韩媒体“Sports World”报导，姜河那已收到电视剧《Mind Doctor》主角「李诗灿」的演出提案，并且正在研讨是否接演。本剧是以同名人气网路小说为原著改编，描述情感枯竭的天才外科医师，历经了一连串的事情后，放下了一切而来到精神医学科工作，展开的一连串故事，剧中姜河那所饰演的李诗灿一角，拥有出色的外型与非常龟毛的个性，从到处闯祸的实习医生蜕变为「Mind Doctor」重生。

姜河那自2007年作为演员出道以来，今年已经是第19个年头，尝试过许多不同题材与角色，就是没饰演过医生。若顺利接演，将是他首度挑战医学领域的电视剧作品，令观众们相当期待。作品多多的姜河那曾以《你的味道》、《鱿鱼游戏》系列、《山茶花开时》、《步步惊心》、《未生》等作品与观众见面，接下来他也可望挑战白袍医师角色，有机会於明年MBC播出。



姜河那除了戏路宽广，也是演艺圈中有名的美谈制造机，今年1月出演频道《金钟国》的拳击选手金民旭就曾公开一段轶事，姜河那在他生日送上了令他惊喜的牛肉礼盒，金民旭也想表达感谢之意。平时对拳击著迷并努力运动，而且对於周围的人相当细心体贴照顾著，美谈制造机姜河那的私下面貌，是否与可望接演的新剧《Mind Doctor》相符合呢？观众们也表示期待他穿上白袍的样子，并且也有网友表示，如果有这样的医师，应该心灵很快就被治愈了吧！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻