「不伦撮合风波」朴施厚睽违10年重返大银幕，本周现身首映见粉丝

男星朴施厚早前爆出「不伦撮合」争议，接受了警方调查中，风波持续延烧。 然而他的心血新作《神之乐团》即将在12月31日上映，这也是他阔别大银幕10年后的回归之作。 朴施厚将在12月3日於首尔举办海外粉丝限定的公开活动，正式站上台前与粉丝见面。

这场活动是朴施厚亲自提议，希望在电影正式上映前，先把新作品献给一路支持他的粉丝。 活动内容包含粉丝签名会、合照等多项互动环节，可见他对这次复出相当重视。

前不久朴施厚遭网路爆料牵涉「不伦撮合」，但他方面已强烈否认，并控告对方名誉毁损等罪名。 事件起因是某人涉嫌侵入其已离婚的前夫住处，并窃取手机后，将手机内的私人对话与照片任意剪辑、歪曲后发布至SNS，引起外界热议。

*相关内容：又惹争议！朴施厚被爆私下替已婚男牵线女子，正室怒控：你害我家散了！

虽然风波持续，但朴施厚仍决定赴约与粉丝见面，展现重新出发的决心。 所属公司也表示：「睽违已久的大银幕回归，朴施厚对与海外粉丝的首次交流倾注许多心力。 这次他将带来截然不同的角色变化，希望能与粉丝一起分享这份成果。」



新片《神之乐团》以一名北韩保卫部军官为主角，他为了外汇收入竟组建一支「假赞扬团」，题材新鲜又带点黑色幽默。 朴施厚饰演冷静却有温度的军官「朴校顺」，并与郑珍云、太亢镐、韩政完、文京敏 、崔善子等人合作。



另外，朴施厚近年也透过 TikTok Live 与粉丝保持互动，他在2021年拍摄完韩版《The Mentalist》（《超感警探》）后也仍在等待公开。

随著电影上映将至，外界也关注这场争议是否会影响朴施厚的复出之路。

