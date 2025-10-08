婚礼祝歌也有行情？神话金烔完公开「明星收费标准」　还呛：别再问！

明星婚礼上常常少不了演艺圈好友站台献唱祝歌，不过大家也很好奇，这些「祝歌嘉宾」到底会不会收钱呢？ 神话成员兼演员金烔完就大方在社群平台公开了自己的「祝歌价目表」，瞬间引起网友热烈讨论。

金烔完直白写下：「非艺人30万（韩元，下同），艺人100万以上。」还提醒大家：「不要问『要多少？』，就算我说不用收费，也一定要准备红包; 另外，别叫我再出份礼金！」一番话笑翻粉丝。 当有网友留言说「艺人100万，跟10年前一样，物价都涨了还没调整啊」，他则幽默回覆：「薪水也没涨不是吗？」展现超接地气的一面。



不只聊到祝歌费用，金烔完还分享了自己对婚姻的看法。 他认为「男人最好在40岁前结婚」，因为「一旦过了40岁，婚姻就会变成像功课一样，或像必须翻越的一座大山」。 有趣的是，他透露会聊这话题，是因为看到粉丝留言「看著哥就觉得安心」，让他忍不住笑著自嘲。



金烔完1998年以神话出道，唱红《Perfect Man》、《TOP》等经典歌曲，之后更跨足戏剧，出演《驿动的心》、《再见！悲伤》、《拜托老鹰五兄弟！》等作品，成为歌坛与戏剧圈都活跃的多才艺人。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻