《换乘恋爱4》前任深夜对话掀旧情海啸！宇珍直球求复合，敏京情勒有植压力很大

立冬的秋风也吹不散错综复杂的恋爱迷雾！《换乘恋爱4》第9集宛如编剧精心投下的情感核弹，既有夜间心动短讯环节，更有各组前任的深夜对话，让观众一边捂心口尖叫甜蜜又虐心！以下五个场面堪称近日讨论度最高，快来看看你的心水有没有上榜，然后到Viu紧贴最新进度！

「男鲇鱼」加入有水花

新成员「男鲇鱼」（以独特魅力制造紧张感的参赛者）李在亨加入「换乘之家」后，随即引起男演出者的戒备：赵有植立马洗头吹头、郑元奎也到房间突然换衫，可见在亨的到来掀起了新一轮暗涌！不少观众认为他表现从容自在，极具个人魅力：「在亨很直球挺不错」；亦有人指他外型出色，甚至撞样男神玉泽演：「一直觉得男5有种玉泽演的感觉」、「我也觉得在亨的侧脸很像玉泽演！」



敏京有植的互相折磨

交往七年（韩国计算为九年）的郭敏京与赵有植一直是《换乘》观众茶余饭后的话题之一，二人在最新一集上演的深夜对话却充满压迫感！敏京认为有植对其他女参加者动心而咄咄逼人，又指对方不理会自己感受，迫使有植爆发：「不然我应该要在乎你吗？我不太想再和你谈下去，聊了之后我们能有甚么变化吗？我讲过很多次了，你别总是没完没了的问，你不要这样子说话！」敏京表面看似人畜无害且笑面迎人，又擅於给予男参赛者满满的情绪价值，只有私下面对有植时才会流露出不一样的强势和倔强，加上看不惯前任在女嘉宾中获得高人气，所以动不动便指责男方不顾及自己感受，又多次强调因为前度而失眠；有植这次的回嘴也显得不太耐类，不断要敏求京「小心点」、「会被看到啊」，不少网民认为两人难以复合：「有植感觉就是对敏京腻了」、「有植一整个烦躁」、「敏京真的好情勒，难怪有植压力很大」！



伯贤贤智复合机会高

另一对前度（前任）组合成伯贤与朴贤智在深夜对话时，贤智问男方为甚么与女嘉宾有肢体接触，伯贤则直接问前度是否对自己还有意思，贤智坦言不知道，伯贤则表示：「你又不想跟我复合，为甚么呢？你是不是嫉妒呢？」两人就著同样的话题讨论到凌晨六点，贤智还撒娇表示希望男方对自己好一点，更亲密地把头靠在伯贤身上，让棚内主持人直呼：「这是甚么啊？这是甚么回事？」两人眼中充满爱意，网民也纷纷看好两人复合：「伯贤哄贤智三小时我真的惊呆了，之前做的一堆蠢事好像可以被原谅」、「真的可以直接复合了」、「伯贤能聊到早上，对比有植真的好太多了」。从两人的互动可见，即使分手五年贤智仍对百贤存有依恋，伯贤也对女方呵护备至，看来甚有机会复合！



宇珍直球：「复合心意100分！」

餐厅老板金宇珍和网页设计师洪智妍因工作繁忙最终步向分手，不过宇珍想复合的渴望可谓人尽皆知！两人深度对谈时，智妍问：「10分满分的话，你想和我复合的心意是几分？」宇珍深思后表示：「住进来之前大约5分？」智妍坦言搞不清楚前度的心思，宇珍随即表示：「现在是100！我当然也不是怀著100%与你复合的心情来到这里，我只是想确信自己的确信，我昨天不是说过了，我变了，相对於一开始变了很多。」他强烈渴望与智妍复合，可是智妍暂时未有强烈意愿，让人期待宇珍接下来的追妻之路！



戏剧场面似出轨现场

除了以上感情瓜葛，节目中的戏剧性场面也让观众津津乐道！如朴智贤和前度郑元奎在房间对谈时，洪智妍突然来到元奎的房间，为了不被拆穿前度关系，智贤立刻躲到与智妍仅一墙之隔的门边，让网友直呼超刺激：「好像出轨现场」、「根本是惊悚片！」今集宇珍相约前度智妍聊天时，又恰巧被在亨撞到，宇珍只好请对方到别处抽烟，以让出空位给自己和前任交谈。

《换乘恋爱4》逢星期四深夜在Viu上架，香港观众更可於11月21日起在Viu收看由李帝勋率领原班人马打造的Viu Original年度巨作《模范的士3》，免费紧贴最新亚洲煲剧潮流。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

