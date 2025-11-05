人气恋综《换乘恋爱4》男嘉宾语录！韩网友心疼女嘉宾：不是换乘恋爱而是炸弹转移、真的不要换乘！

人气恋综《换乘恋爱4》目前播至第8集，公布四对前任情侣：郭敏京＆赵有植、成伯贤＆朴贤智、金宇珍＆洪智妍、郑元奎＆朴智贤。节目中也公开他们怎么认识、交往的时间线和分手的原因，就有网友整理男嘉宾语录。

赵有植：我可以睡10分钟就好吗？（被叫醒后）我再多睡5分钟，不然我睡到30分吧（与郭敏京时隔很久约会，因为太累想睡觉）



成伯贤：比你漂亮的女生街上多的是（朴贤智只是问了「我漂亮吗？」）



金宇珍：你怎么会认为我的周末一定都是你的？（刚开始和洪智妍交往时是彻夜聊天）



郑元奎：我朋友的老婆帮他开了间医院（对就业准备的朴智贤说）



这也在the qoo 引发热烈讨论 ，韩网友纷纷直呼「竟然都是不同的人」、「没有人可以换乘啊 呜呜呜呜」、「哎呦～都是现实中的男人啊」、「但是一点都不惊讶，好像是典型的韩国男人」、「女嘉宾们很有上进心、自我主导，充满魅力，男嘉宾们都是回避型，所以看了真的很烦躁」、「没有可以换乘的地方啊」、「不是换乘恋爱而是炸弹转移」、「真的不要换乘，女生们太可惜了」、「不能只让女孩子们好好相处吗？非常漂亮，全部都舍不得」、「可以放弃选择吗」、「这是换乘恋爱还是韩男恋爱...」、「只是希望不要换乘也不要复合」、「这一季跟以往不一样，感觉是传奇」、「但是宇珍还是道歉了」、「女生们一起牵著手出去找更好的男生」等等。

下集预告中，他们将进行关键字约会，是由男出演者进行选择，谁和谁会一起约会呢？郭敏京和赵有植终於有了对话机会，虽然预告中看起来是一直在吵架，崔允宁和李在亨会是前任情侣吗？还是会有新的出演者加入？就要到Viu准时收看节目了！（逢星期四深夜上线）



