ENHYPEN确认明年一月回归！横扫 MAMA 大奖后乘胜追击，正在准备「炸裂级新专辑」

大势男团 ENHYPEN（祯元、羲承、Jay、Jake、成训、善禹、NI-KI）即将带著全新专辑回归乐坛！所属经纪公司 BELIFT LAB 今日向韩媒正式确认：「ENHYPEN 将於 明年 1 月中旬回归，详细内容将透过后续公告告知。」

这将是 ENHYPEN 继今年 6 月 5 日发行迷你六辑《DESIRE ： UNLEASH》之后，时隔约七个月再次在韩国推出新专辑。 ENHYPEN 早在今年 10 月 26 日於首尔奥林匹克公园 KSPO DOME 举行的世界巡演《WALK THE LINE ： FINAL》上，就曾向粉丝预告了回归计划。 他们当时透露：「我们正在准备一张炸裂级的专辑」「会带著非常帅气的专辑再次回归。」



ENHYPEN 於 2020 年 11 月 30 日出道，立志「透过音乐连结人与人、世界与世界」。 今年迎来出道 5 周年的他们，不断挑战自我，实现了耀眼的成长：4 月出演了美国最大规模的音乐节「科切拉音乐节（Coachella Festival），6 月凭藉迷你六辑新增了第 3 张「双百万销量」作品，过去 5 年间在韩国和日本发行的 16 张专辑累计出货量突破 2,033 万张，有 8 张作品销量超过百万张。。

ENHYPEN的票房号召力也相当强劲。 透过三次世界巡演（'MANIFESTO'， 'FATE'， 'WALK THE LINE'） ，共举办了 96 场演出、动员了约 150 万名观众。 仅今年10 月结束的世界巡演《WALK THE LINE》，就吸引了约 67.6 万名观众。



在 11 月 28 日举行的「2025 MAMA AWARDS」上，ENHYPEN 抱走了四大奖之一的年度粉丝之选（Visa Fan's Choice of the Year），同时将「Fans』 Choice 男子 TOP 10」和「TELASA全球最爱艺人（TELASA Favorite Global Artist） 」奖座收入囊中，达成三冠王。



ENHYPEN 将以什么样的「炸裂级」概念回归，让全球乐迷拭目以待。

▽ENHYPEN 在2025 MAMA AWARDS的精彩舞台：



