BLACKPINK Jennie 惊喜出演《换乘恋爱4》！将作为观察室特别嘉宾，是否会分享恋爱观？备受关注！

2021年开始的《换乘恋爱》是一档恋爱真人秀，讲述因各种原因分手的情侣们聚在一起回顾过去的恋爱，面对新的缘分，寻找属於自己的爱情。每一季都有著超高讨论度，全新一季《换乘恋爱4》也在上个月1日公开。



今日（26日）TVING 原创综艺《换乘恋爱4》方面26日表示：「 Jennie 将作为观察室特别嘉宾出演《换乘恋爱4》，拍摄相关的详细日程很难确认，敬请谅解。」随著节目的播出，特别嘉宾们看著出演者的影片，也会吐露自己的恋爱观、经验之谈、价值观、理想型等，Jennie 也会讲述怎样的故事备受关注。【《换乘恋爱4》逢星期四深夜在Viu上架】



Jennie 今年也展开活跃的个人活动，接连发行单曲〈Love Hangover〉和〈ExtraL〉后，还发行了首张正规专辑《Ruby》、举行个人演唱会。日前还确定出席12月20日举行的

《Melon Music Awards》。忙碌之余还参与《换乘恋爱4》的录制，让许多粉丝都相当期待！



另外，Jennie 所属的 BLACKPINK 目前正在盛况空前地进行世界巡演「DEADLINE」。预计28日～30日在新加坡、明年1月16日～18日在日本东京巨蛋、24日～26日在香港与粉丝们见面。而 BLACKPINK 正在爲完整体回归做准备，预计在明年1月发行新专辑。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

