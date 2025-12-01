20年前《王的男人》像奇迹，20年后李准基开悟了：我最爱的人是我自己！粉丝笑回：我们懂的

实力派男星 李准基近日接受杂志《The Star》11月号专访，分享自己近况与心境转变，展现出更加正面、自在的生活态度。 李准基也成为本期封面人物，他前往大阪拍摄，透过平静的视线与光影捕捉时间的温度，呈现独特的氛围。

谈到大阪拍摄经验，李准基表示：「平时工作忙碌，总是匆匆经过城市，这次才真正有机会好好看这座城市。 感受到现在与过去交错的氛围，觉得跟自己很像，带给我不少灵感。」

对於近期生活李准基透露：「最近主要在翻看下一部作品的剧本，还持续跑步与旅行。 我才慢慢体会到自由旅行的魅力，独自出游能整理思绪，真的很珍贵。 甚至会想，为什么以前没早点发现这种感觉？」



回顾演艺生涯，李准基说如果把演员生涯比作100分，「我大概走到一半左右。 20多岁、30多岁时，我一直在努力守护过度的爱，现在则是重新调整方向与步伐的时刻，未来的篇章更重要。」他也提到自己代表作《王的男人》在今年6月迎来上映20周年，「这部作品就像奇迹般为我的演员人生打开了广阔的选择空间，我依旧怀著满满的感激与深情。」



谈到最爱的人，李准基幽默又认真地说：「现在我最爱的人是自己。 以前总是向前冲，没好好照顾自己的生活。 虽然正因为过去的努力，我才能成为现在的我，但现在我想学会欣赏自己、慢下来，爱自己的生活。 现在的答案就是『我』。」

最后，李准基对粉丝也送上心意：「今年剩下的日子，我想以行动代替烦恼，以前进取代等待。 希望能用好的作品，回报一直耐心等待的大家。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻