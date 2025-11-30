G-Dragon 给【2025 MAMA】官方 IG 亲自留下倒赞！身为「四冠王」也难掩遗憾心情

人气歌手 G-Dragon 对於【2025 MAMA AWARDS】演出的相关负面评价，间接地表达了真实心境。

当天他以今年 2 月发行的《Übermensch》收录曲〈Drama〉，以及人气歌曲〈Heartbreaker〉、〈无题〉登场演出。但疑似因设备出问题，连带表演过程也相当不顺利，舞台上尽管大部分表演以 AR 方式搭配进行，G-Dragon 仍在高音部分无法顺利消化，偶尔呈现出不稳定的模样，让粉丝们感到忧心。

他在 MAMA AWARDS 官方 IG 上传自己的贴文下方留了一个「大拇指向下」，也就是倒赞的表情符号。对此，粉丝们推测，他似乎是表达对此次舞台的遗憾心情。



此外，G-Dragon 在【2025 MAMA AWARDS】上获得了大奖「年度艺人奖」、「最佳男艺人」、「最佳舞蹈表演solo男歌手」、 「Fans' Choice 男子 TOP10」等奖项，获得「四冠王」的荣耀。



而他也在颁奖典礼前，为香港火灾捐款 100 万港币（约 2 亿韩元 or 台币 391 万元），表达哀悼之意。

