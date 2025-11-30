韩国演艺圈 3 喜临门！T-ara 恩静、尹正秀、朴真珠全都在 11/30 结婚！甜蜜细节一次看

女团 T-ara 成员出身的演员咸恩静，综艺人尹正秀，以及演员朴真珠今天都将与另一半步入礼堂，韩国演艺圈的结婚潮也掀起了热烈讨论。

30 日，【咸恩静与金秉佑导演】将在蔚山市内某饭店举行婚礼，他们仅邀请家人与亲戚等亲近的熟人，以非公开形式进行。

咸恩静与年纪相差 8 岁的《全知读者视角》金秉佑导演是在电影界熟人聚会中认识后发展为恋人。两人一直默默培育爱情，并於上月 16 日公布结婚消息。当时咸恩静表示：「将伴我一生的妈妈在 1 年前离开了我，之后我开始渴望像妈妈一样明亮又温暖的家庭。和比谁都更理解、尊重我，也在我辛苦时默默守在身边的人一起迎接新的开始。请以爱应援我。我会努力、漂亮又好好地生活。」





所属社方面表示：「咸恩静演员将於 11 月中旬，与珍贵的缘分一同约定人生旅程。」并补充：「预备新郎是非演艺人士，婚礼将在双方家族与亲近熟人出席下，以安静温暖的氛围非公开进行。」

两人突然的结婚发布也引发了「婚前怀孕」传闻，但据悉并非事实。咸恩静在某 YouTube 节目中表示：「因为我的戏约排到明年，所以觉得今年一定得出嫁。我也已经是高龄产妇了。我想要孩子。」藉此驳斥谣言。



同日，53 岁的【尹正秀】也将与小 12 岁的恋人踏上婚礼进场曲，两人将在首尔某饭店点亮喜烛。

尹正秀今年初与长期以熟人相识的 MBC 体育专门记者出身、现为彼拉提斯讲师的元珍瑞发展成恋人。两人於 8 月完成结婚登记，并透过 TV 朝鲜综艺节目《朝鲜的爱情达人》公开婚礼准备的日常。



28 日，尹正秀透过 SNS 表示：「现在真的要（结婚）了。我遇见了珍贵的姻缘，看来真的要去了。虽然要做的事很多，也很有趣，但现在只觉得一定要做好。我会努力的，并对所有一切都心怀感谢。」

元珍瑞也於 29 日在 SNS 上说：「人生中曾经有很多次想著『我的人生真的会有结婚的瞬间吗？』那个彷佛不会到来的日子，终於以如此巨大的悸动降临了。准备期间，承蒙所有人毫不吝惜的帮助与真心祝福，让我能一直当个幸福的准新娘。向每一位深深致谢。」

她还谈到丈夫尹正秀：「遇见欧巴，是让我觉得『怎么会有这种人来到我人生中？』的程度，是我人生最大的奇迹与祝福。带我走进新人生的尹正秀，爱你、也非常感谢你，言语无法完全表达。」



【朴真珠】也於同日与非演艺圈男性在首尔某处缔结百年佳约，她的婚礼将以非公开方式进行。

上月 20 日，所属社表示：「朴真珠将於 11 月 30 日，与长期累积深厚信任的人，彼此约定共度人生。」并补充：「由於预备新郎是非演艺人士，婚礼将以安静形式举行，敬请谅解。」





所属社还表示：「朴真珠婚后也会一如既往，以好作品与大家见面。」

朴真珠近期出演 KBS 音乐节目时，谈及临近婚礼的心境说：「忙得快疯了，虽然觉得自己不该出现在这里，但收到的祝福比想像中多很多，想表达感谢。」



