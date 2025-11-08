ROSÉ〈APT.〉、《Kpop 猎魔女团》〈Golden〉入围《第68届葛莱美奖》年度歌曲等奖项！再次改写KPOP的历史
ROSÉ〈APT.〉、《Kpop 猎魔女团》〈Golden〉入围《第68届葛莱美奖》年度歌曲等奖项！再次改写KPOP的历史

2025年11月8日  

（封面图源：THE BLACK LABEL、Netflix）

BLACKPINK ROSÉ 和 Netflix 动画片《K-POP守护者》再次改写 KPOP 的历史，获得《第68届葛莱美奖》相当於本赏的《General Fields》的提名。

ROSÉ 凭藉热门歌曲〈APT.〉入围《Song of the Year》（年度歌曲）、《Record of the Year》（年度制作）和《Best Pop/Duo Group Performance》（最佳流行团体组合）的3个奖项。
（图源：THE BLACK LABEL ）

《Kpop 猎魔女团》OST〈Golden〉入围《Song of the Year》（年度歌曲）、《Best Pop/Duo Group Performance》（最佳流行团体组合）、《Best Song Written for Visual Media》（最佳视觉媒体歌曲），David Getta Remix 被提名爲《Best Remixed Recording》（最佳重新混音录制）候选人，同时还入围《Best Compilation Soundtrack For Visual Media 》最佳影视媒体原声带专辑。
（图源：Netflix）

另外，HYBE 的韩美合作女团 KATSEYE 入围《Best New Artist》（最佳新人）和《Best Pop/Duo Group Performance》（最佳流行团体组合）的2个奖项。
（图源：X@katseyeworld）

国家录音艺术科学学院将从12月12日开始到明年1月5日爲止，以各部门候选人爲对象进行最终投票。《第68届葛莱美奖》将在明年2月1日在美国洛杉矶Crypto.com体育馆（加密货币网体育馆）举行。

Yuan@KSD

