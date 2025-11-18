Netflix笑开花又出手阔！为《Kpop 猎魔女团》狂砸1,500万美元奖金谢索尼影业　只为续集合作权

Netflix史上最成功的动画电影《Kpop 猎魔女团》不只在全球掀起韩流狂潮，连幕后团队都赚翻了！根据美国《Hollywood Reporter》等外媒近日报导，Netflix为了感谢该片创下爆炸性成绩，向制作方索尼影业（Sony Pictures Animation）发放高达1,500万美元（约合4.7亿新台币）的「成功奖金」。

外媒分析指出，这笔巨额奖金不只是奖励，更是Netflix为了确保《Kpop 猎魔女团》续集合作权所做的战略性投资。 Netflix原本就已为本片投入1亿美元制作费，并额外支付2,500万美元授权费。 如今再加上这次的1,500万美元红利，索尼影业光靠第一集就进帐约4,000万美元（约合134亿新台币）。 消息人士透露，Netflix内部认为这部作品「不只是票房，更是品牌能量的象徵」，因此愿意重金挹注。



《Kpop 猎魔女团》自全球上线后短短数周内就创下惊人纪录——累积观看次数突破3亿次，一举成为Netflix影史上观看次数最多的电影。 电影中由虚拟K-pop团体「HUNTR/X」演唱的主题曲《Golden》更是席卷全球，同时拿下美国Billboard Hot 100与英国官方单曲榜冠军，被外媒盛赞为「K-pop进军全球的里程碑时刻」。



索尼影业与Netflix已签下续集制作合约，目前正进入早期开发阶段。 由於长篇动画制作周期冗长，外媒预估第二集最快要2029年才会与观众见面。 业界人士指出，Netflix希望藉由续作进一步打造「韩流宇宙（K-verse）」，结合音乐、动画与游戏产业，成为平台未来几年的旗舰级IP。

《Kpop 猎魔女团》的成功再次证明韩流文化的国际影响力。 从音乐、造型到剧情，这部作品融合了K-pop魅力与超自然动作元素，吸引全球观众疯狂讨论。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻