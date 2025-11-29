【韩网热门】韩娱圈最具代表性的「老颜」演员！网叹：20岁之后一直都是同一张脸，怎么不算是另一种「童颜」呢

有「童颜」自然就有「老颜」（颜值显老）啊，这位就是韩娱圈最出名的「老颜」了，他就是金应洙。

至於能显老到什么地步呢？ 金应洙曾在《认识的哥哥》中自爆自己从中二时期就是这张脸，以至於老师们都无法对他说非敬语。 对比20代和30代的照片，嗯，确实没什么变化～



韩国网友评论：

1. 骗人

2. 就跟现在一样啊，现在反而看起来比年纪还年轻吧ᄏᄏ

3. 你说这是他20代的时候？ 哈哈哈哈哈哈哈

4. 应洙老师现在 63 岁了，看起来就很符合年纪ᄏᄏ

5. 20多岁的爸爸唉...

6. 真的太太看起来像女儿，一个像大学生女儿、一个像四十大几岁的爸

7. 完全没老啊.. 都一样

8. 20岁之后一直都是同一张脸，怎么不算是另一种「童颜」呢

9. 原来不是夸张啊，怎么那时候皱纹那么多？？ …

10. 我还想说一定是综艺夸张ᄏᄏᄏᄏ，结果 20 多岁的照片太惊人了ᄏᄏᄏ

11. 看30代照片像过了5年，但现实是过了10年，所以算赚吧...

12. 是因为太瘦吗ᅮᅮ脸上太没有肉反而吃亏

13. 真的... 那时候也太老成了

14. 岁月来了都不躲一下的吗...

15. 20多岁时跟太太像父女

16. 哈哈哈哈哈哈哈哈，一辈子同一张脸...

17. 这种程度的「老相」应该很辛苦吧.....

18. 现实遇到一定以为至少多说20岁

19. 啊... 如果国二时就那样，难怪便利商店坚持要查证件...

20. 有些有小一孙子的爷爷外表看起来也只是老大叔而已

原文：https://theqoo.net/square/4008499713

