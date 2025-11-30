周润发如期登上【2025 MAMA】舞台，请求一同追悼：「希望大家站起来，为香港居民送上衷心的祝福」

人气香港演员周润发为了颁发【2025 MAMA AWARDS】的大赏而登上舞台，引发网上热烈关注。

29日下午於香港启德体育馆举行了【2025 MAMA AWARDS】第二章（Chapter 2），第二晚由演员金憓秀担任主持。



当天作为大赏——「年度艺人（Artist of the Year）」的颁奖人，周润发走上舞台。周润发表示：「在颁奖之前，我有一个小小的请求。希望大家站起来，为香港居民送上衷心的祝福。」以广东话、中文、英文等3种语言，邀请全场的观众一起为香港祈福。



期间他语带哽咽，并接著说：「我想由衷地传达慰问之意，慰问那些失去至亲家人、以及失去朋友的所有人。」话音落下，场内立刻熄灯，包括周润发在内的所有观众皆起立默哀，一同参与追悼。



周润发说：「感谢『2025 MAMA』给予这样的安慰与援助之手。」接著立刻用韩语说：「没有时间了，快点快点。」以幽默方式介绍入围的候补者们。





最终，周润发把「年度艺人」颁给了 G-Dragon，当晚他同时拿下「最佳男艺人」、「最佳舞蹈表演男歌手」共三项大奖。 GD 惊喜地从偶像周润发手中接过奖杯，表示这是无上的光荣。（相关报导：【2025 MAMA AWARDS】完整获奖名单：G-Dragon、Stray Kids 夺年度大赏，aespa横扫三冠王！影帝周润发落泪祈愿逝者安息）



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻