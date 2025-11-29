「想做的只有作品」李顺载生前逐渐失明也没有放弃对演戏的热情：让代表和经纪人读剧本、他再背起来！

MBC在昨晚（28日）播出的国民演员李顺载追悼纪录片中，公开已故演员李顺载在与病魔作斗争的过程中也没有放弃对演戏的热情。

MBC相关人士表示：「今年年初得到李顺载的许可，开始制作整理他演技人生的纪录片。但是因爲李顺载的病情急剧恶化，纪录片制作被中断，原本为了献礼而制作的纪录片，则在他长眠的3日后，以追悼纪录片的形式与观众见面。」

当天的节目中，公开李顺载今年5月在病床上与经纪公司李代表对话的样子。李代表问他：「老师有什么想做的吗？」李顺载表示想做的只有作品，李代表：「老师恢复身体后慢慢准备就可以了。」



根据李代表透露，去年拍摄获得KBS演技大赏的电视剧《狗之声》时，李顺载已经处於失明前的状态。李顺载说：「去年10月拍摄结束后上来就看不到了，去医院一看，说（左眼）看不见了。」

李代表在旁边说：「左眼看不见，右眼也不是100%都能看见，但是和之前一样进行演技训练。他说看不见更需要进行演技训练，让我或经纪人大声读（剧本），说要把读的内容背诵下来，这句话最让我心痛。」



而演员后辈们也出演节目，向故人致以最后的问候。白一燮说：「哥，等你去那边的时候，如果还有演戏的机会，就不要接太多了，要减到一半，也要考虑身体健康，吴铉京和南一佑哥都在，大家聚在一起打花牌，幸福地生活吧。」担任旁白的李瑞镇哽咽地说：「老师，这次旅行没能一起进行，很抱歉。」

