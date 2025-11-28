Super Junior翻译超难当：利特激情演说让翻译受苦，圭贤语出惊人威神V都笑翻！

谁还走不出大巨蛋？回顾14日到16日於台北大巨蛋举行的《Super Show 10》，当他们9张嘴的翻译真的超难当！

14日《SS10》场次，开场不久队长利特便滔滔不绝，红眼眶激动地说Super Junior创下纪录「台北大巨蛋首次三场完售」纪录，讲到成员都阻止他、要他冷静一下。而习惯模仿韩星语气翻译的翻译老师Yunie，也遵照利特激动语气翻译，而在成员们纷纷阻止利特、日常「音轨重叠」时仍要紧跟著翻译，东海都开口：「现在比起哥（利特），翻译的人更辛苦。」后续利特呐喊，Yunie也跟著呐喊，E.L.F.情绪高昂的同时亦心疼Yunie老师啊！E.L.F.都觉得老师该加薪！



隔天Super Junior彩排，利特知道翻译会配合艺人情绪，当场询问其身体状况，其他成员也跟著关心，东海甚至曝光翻译早上去打针，E.L.F.听到都惊呼！银赫请E.L.F.给予翻译掌声，E.L.F.不吝啬地大力鼓掌。据网友的影片，下方留言持续赞许翻译，有人说「宛如造势现场的翻译确实不简单」，也有人说非常喜欢成员和翻译的互动，称赞老师能力强又可爱。



而相仿的时间，Super Junior同门SM娱乐的师弟威神V，也在台北另一处TICC（台北国际会议中心）为晚间开唱彩排。威神V前一晚亦出现在台北大巨蛋观赏师兄演出，隔天彩排时队长锟透露到哥哥们的演唱会，和肖俊两个人「笑到脸疼了」，因为圭贤一句中文「我超爱你的」。



到底是怎么回事呢？我们「台湾观光大使」圭贤在结尾感言，不小心讲了「我ㄔㄠˋ你」吓坏全场，原来他是要讲「我超爱你」，发音不太正确便澈底歪楼，从告白变成脏话！隔天圭贤知道自己错了，讲话小心翼翼再掀笑声。有E.L.F.整理圭贤这几年来台湾时各种话语，从「腿是我的」、「抱抱睡」到「我ㄔㄠˋ你」……笑说是「儒教boy的崩坏之路」XDDD。



翻译Yunie在Super Junior三天演唱会过后，发文曝光了一个TMI，说自己听到某人（就是圭贤啦）「问题发言」瞳孔地震，马上给他黄牌警告，也说圭贤自己知道错了，而「摸～摸～」是圭贤想要给大家奖励以请教中文的。Yunie整篇长文涌入许多E.L.F.留言，除了笑圭贤的发言和成员的人多嘴杂外，大家都喊辛苦了、谢谢老师，更告白「我爱你」，相当温馨。



