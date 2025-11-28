《金部长的梦想人生》贤内助明世彬演技自然流畅 却自曝曾经想放弃演员生活

演员明世彬日前来到节目《You Quiz》担任来宾，因演出《金部长的梦想人生》中柳承龙的太太而受到许多关注，她也在节目中与大家分享离婚之后的生活不易，身为演员的挫折，历经长久空白期至今又再度受瞩目的心路历程。

明世彬不讳言「曾经想放弃作为演员的生活」，在2017年演出《付岩洞复仇者》之后，活动就明显减少，年龄的十位数字也增加，她本身也在短时间内感觉到世界的潮流在发生变化。她觉得自己可能无法再成为一名演员了，於是去报名了花艺学院。在花艺的世界中，明世彬似乎找到了自信，她的作品意外地受到许多称赞，甚至让她觉得自己应该转行走花艺这条路。



为了维持生活，明世彬也曾打工，负责婚礼会场的花朵摆设，她说因为这个工作是负责会场的花饰，会在一些不显眼的角落工作著，不太引人注意，当然也有眼尖的民众一眼就认出她，不过倒也没有对她造成太大的困扰。她也相当感谢找上她的经纪人，经纪人觉得一定要重用这位演员，於是希望与她合作的作品就是《车贞淑医师》以及《金部长的梦想人生》，让明世彬转念继续坚持下去，最近再度对演戏燃起了热情。



而演出这些作品也让明世彬再度收到一些其他提案，有其他电视剧与电影剧本找上她，还有洗发精广告等等也来邀请她，总算度过了艰难的时期，她表示站在舞台上镜头前更为感谢。在那段没有戏可拍的空白时期，明世彬也回忆起，自己因为不想向父母伸手，而只好开始变卖自己的名品包包，一边祈祷著一边度过了这段时间。



明世彬曾在2007年与大自己11岁的律师结婚，但婚姻仅维持了5个月就离婚了。但近来她的作品都是演出家中的贤内助，主持人还称赞她夫妇演技相当自然，明世彬表示自己经验并不多，也为此请教了许多朋友，才顺利表现出老夫老妻的相处模样。在《金部长的梦想人生》剧中明世彬的角色吃重，与柳承龙对戏的场次也不少，让她大呼紧张，但也越演越投入剧中太太的角色。剧中的老公柳承龙也对明世彬称赞有加，说她弯腰以及走路的样子都非常具有生活感，演技自然。



明世彬走过低潮，也以自身经历勉励著正处在低潮期的观众们，希望大家都能像她一样继续坚持，总有一天能迎来人生的第二个全盛期。

