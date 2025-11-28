韩网炸裂！边佑锡、Jisoo、铉辰现实版「脸蛋天才联盟」！ 网友：我也想进这个派对

男演员边佑锡、女团BLACKPINK成员Jisoo以及男团Stray Kids成员铉辰，三位大势明星近日齐聚首尔一场 Cartier（卡地亚） 活动，「三美」同框瞬间在韩网与社群掀起讨论。

当天三人各自以黑色造型亮相，风格不同却同样华丽，Jisoo散发优雅公主气质、铉辰化身贵气系吸血鬼美男、边佑锡更是身材与脸蛋双爆击，被粉丝称作「走在红毯上的真人王子」。



华丽三人同框照曝光后，网友热烈留言：「这组合太梦幻了吧！」、「这如果是派对邀请名单我也想参加！」、「三人脸型竟然有点像，好神奇」、「Jisoo完全是公主吧？ 美到不行」、「铉辰有够像吸血鬼，精致到不真实」、「哇... 边佑锡的脸和身材都超我的菜」、「三个人同框画面太夸张，脸蛋等级完全不是人间规格」等，场面直接被形容成「脸蛋天才联盟」。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻