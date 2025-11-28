金赛纶母出手，力挺女儿说法！录音、讯息、信件全公开

已故女演员金赛纶的母亲日前再次公开声明，指女儿在未成年时确实与演员金秀贤交往，并释出部份证据佐证。 她表示，「担心真相被扭曲或掩盖，才决定把我们手上的资料公开，希望调查机关能够客观判断。」

金母指出，金秀贤方面至今仍坚称相关证据「都是伪造」，否认两人未成年时交往，但母亲强调，证据真伪最终将由调查机构决定，双方应停止媒体攻防，等待官方结果。

公开的资料包括知情人士录音，内容透露金秀贤曾陪金赛纶到机场，两人将猫咪名字从「红糕、蜜糕」改成「月、云」，并用《拥抱太阳的月亮》OST暗示两人交往。 录音中也有朋友提到「当时是18岁吗？」以及金赛纶称金秀贤为「月亮」等细节。 母亲指出，许多知情者都提供了具体事例，甚至金赛纶的妹妹也向调查机关作了详实证词。



此外，经电子设备检证后发现金赛纶留下多则带有亲密情侣意味的讯息，如「剩下的每一天都想跟你在一起」、「一切困难我们也要一起度过」等，时间从2017年9月起到2018年，内容明显属於恋人间的互动。 金母也公开金赛纶写给朋友的信件，其中提到「我们交往大约五、六年，既是初恋，也是最后的爱」，朋友间的讯息也提到「五年来的男友」，显示两人交往时间长达五年。



金秀贤方面则坚决否认，表示两人是成年后才交往，并已对金赛纶家属提出名誉毁损告诉，甚至追讨高达约120亿韩元的赔偿。 此案目前仍在调查中，金母呼吁媒体停止猜测与攻防，等待官方调查结果，让真相水落石出。

金赛纶母亲最后表示，希望这次公开资料能够还女儿一个清白，也让外界了解事情的全貌，「不论结果如何，我们只希望调查能公平、客观，真相早日揭晓。」

