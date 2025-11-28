人气男团 Stray Kids 新专辑《Do It》达成初动双百万销量！！新歌MV大胆挑战东方古典美学

男团 Stray Kids 以新专辑 SKZ IT TAPE《Do It》达成初动双百万销量（第一周销量），人气相当火爆！

他们於 21 日发行 SKZ IT TAPE《Do It》以及双主打歌〈Do It〉、〈DIVINE〉。新专辑在发行当天，根据 Hanteo Chart 的资料，专辑销量突破 149 万张，一天内便记录百万销量，接著以初动（以发行日为基准的一周专辑销量）220 万 7660 张，登上双百万销售专辑。该专辑包办了 Hanteo Chart 的周榜实体专辑排行榜（11 月 17 日～23 日）以及 Circle Chart 的周专辑榜和周零售专辑榜（11 月 16 日～22 日）1 位。



27 日下午於官方 SNS 频道公开的〈DIVINE〉MV 也正大受欢迎。这支 MV 以古典小说《田禹治传》的主角田禹治为灵感，呈现从画布中跳出的神仙 Stray Kids 带领著妖怪们展开一场热闹嬉戏的模样。独创性的概念、强烈洗脑的音乐、融合东方色彩的影像美感相互协调，增添了观赏乐趣。

▼〈DIVINE〉MV：



▼〈Do It〉MV：



JYP 娱乐於 28 日上午公开了双主打歌 MV 的幕后花絮照，以回应粉丝的支持。於〈Do It〉MV 拍摄现场捕捉到的八位成员，透过明亮色彩的服装与冷酷的全黑造型呈现两种截然不同的魅力。在〈DIVINE〉MV 幕后花絮照片中，成员们以展现传统美的古宫为背景，散发出强烈的魅力，全情投入拍摄，透出专业一面。



Stray Kids 今年在美国 Billboard 各项榜单上持续取得亮眼佳绩。他们以今年 8 月发行的正规四辑《KARMA》，成功达成 Billboard 主专辑榜「Billboard 200」70 年历史中首次七连冠进榜，最近也连续 13 周挤进 Top 100，刷新自身最长纪录。展现压倒性存在感的 Stray Kids，以此次表现出当下最火热、最鲜明氛围的新专辑《Do It》，将在「Billboard 200」再创出何种有意义的成绩，备受关注。



