【2025 MAMA AWARDS】完整获奖名单：G-Dragon、Stray Kids 夺年度大赏，aespa横扫三冠王！影帝周润发落泪祈愿逝者安息

年度音乐盛事「2025 MAMA AWARDS」第二日颁奖典礼於 29 日晚在香港启德体育园举行，G-Dragon和Stray Kids荣获第二章大赏「年度艺人」和「年度专辑」，加上第一章的Rosé和Enhypen，共有四位艺人（组合）摘得大赏桂冠。

影帝周润发惊喜现身 落泪追悼哀悼

受到宏福苑火灾惨剧影响，主办方 CJ ENM 取消了红毯环节，并在哀悼与追思的沉重气氛中，将颁奖典礼规模缩减。 第二日的主持人金憓秀以及颁奖嘉宾均以黑色套装或配戴黑色丝带亮相，向逝者致哀。 典礼开场，金憓秀沉重地表示：「向所有因突如其来的事故而遭受巨大伤害，失去挚爱的人们，致以最真挚的慰问。 衷心期盼奇迹仍会降临。」



原本传出因火灾事件可能缺席的香港影帝周润发，最终仍依原定计划出席担任颁奖嘉宾。 在颁发最高荣誉前，他主动提议全场起立为罹难者默哀，并哽咽落泪地说：「我谨向在火灾中失去家人和朋友的人们致以真诚的慰问。」之后，整个体育场灯光熄灭，陷入一片哀悼之中。此外，歌手申升勋、演员李到晛、惠利、安孝燮、赵雅顿、车珠英、任时完、李洙赫、高允贞、李光洙、辛睿恩、鲁常泫、曺柔理等也作为颁奖嘉宾出席。





G-Dragon 获年度艺人、Stray Kids 夺年度专辑

当晚的最高荣誉「年度艺人（Artist of the Year）」由天团 BIGBANG 队长 G-Dragon（GD）夺得，他同时拿下「最佳男艺人」、「最佳舞蹈表演男歌手」共三项大奖。 GD 惊喜地从偶像周润发手中接过奖杯，表示这是「无上荣光」。 他对粉丝 VIP 表达感谢，坦言当下的心情既开心又悲伤、十分复杂，并预告：「明年我们团体就 20 周年了，我会带著我的朋友来一起来开派对，这样孤单就不会了。 明年见！」



另一项大奖「年度专辑（Album of the Year）」则由人气男团 Stray Kids的专辑[KARMA] 获得。 成员们激动地流下眼泪，表示能在练习生时期就梦想站上的 MAMA 舞台获得大奖，感到难以置信。 队长方灿哽咽地说：「虽然经历了很多事情，但成员们互相安慰、理解，能将我们热爱的音乐传递给全世界，非常幸福。」



aespa横扫三冠王，BABYMONSTER化身「真人版HUNTR/X」

女团 aespa 则以亮眼成绩横扫「最佳编舞」、「最佳舞蹈表演女团」和「最佳女团」成为三冠王。 她们在致词时也向香港火灾的受难者表达哀悼，并感谢MY（官方粉丝名）成为她们的动力。



Netflix 动画电影《K-Pop猎魔女团》获得了「年度音乐梦想家（Music Visionary of the Year）」奖，其 OST 之一《GOLDEN》获得了「最佳OST」奖。 BABYMONSTER成员Ahyeon（郑雅贤）、Rora、Pharita分别饰演鲁米（Rumi）、佐依（Zoey）和米拉（Mira），带来虚拟女团HUNTR/X的真人舞台表演，短短数小时已突破150万观看次数，实力及人气超群。



以下为2025 MAMA AWARDS完整获奖名单。

【第二章】

◆ 大赏

年度艺人 （Artist of the Year）： G-Dragon

年度专辑 （Album of the Year）： Stray Kids[KARMA]

最佳女团 （Best Female Group）： aespa

最佳男艺人 （Best Male Artist）： G-Dragon

最佳舞蹈表演女团： aespa

最佳舞蹈表演男歌手： G-Dragon

最佳编舞： aespa〈Whiplash〉

最佳 OST：《K-Pop 猎魔女团》OST〈GOLDEN〉by HUNTR/X

年度音乐梦想家（Music Visionary of the Year）：《K-Pop猎魔女团》

WORLDWIDE KCONers' CHOICE：ZEROBASEONE



最佳突破艺人（Breakthrough Artist）：ALLDAY PROJECT



最受喜爱亚洲艺人（Favorite Asian Artist）：JO1



Olive Young K-Beauty Artist：Hearts2Hearts



最佳舞台艺人（Super Stage Artist）：TOMORROW X TOGETHER



最受喜爱崛起艺人（Favorite Rising Artist）：izna



【第一章】

◆ 大赏

年度歌曲（Visa Song of the Year）：Rosé × Bruno Mars〈APT.〉

年度粉丝之选（Visa Fan's Choice of the Year）：ENHYPEN

启发成就奖（Inspiring Achievement）：Super Junior

最受喜爱男团（Favorite Male Group）：BOYNEXTDOOR

最受喜爱女团（Favorite Female Group）：IVE

全球流行歌曲（Global Trend Song）：IVE〈REBEL HEART〉

全球最爱表演者（Favorite Global Performer）：IVE

最佳新人（Best New Artist）：CORTIS、Hearts2Hearts

TELASA全球最爱艺人（TELASA Favorite Global Artist）：ENHYPEN

◆ Fans' Choice 男子 TOP 10

ENHYPEN、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONE、伯贤、SEVENTEEN、JIN、G-DRAGON、J-HOPE、NCT DREAM

◆ Fans' Choice 女子 TOP 10

BABYMONSTER、Hearts2Hearts、aespa、i-dle、IRENE、IU、ILLIT、ITZY、LE SSERAFIM、TWICE

