洪宗玄成爲《亲爱的X》金裕贞的新男人！继金智勋 → 黄寅烨后，作为最后一位特别出演登场！

《亲爱的X》一集比一集精彩，金裕贞真的好会演！继金智勋、黄寅烨后，洪宗玄将作为最后一位特别出演登场！

在《亲爱的X》初期与白雅珍（金裕贞 饰）有著深刻关联的崔正浩（金智勋 饰）和沈圣希（金怡景 饰）的再次登场，吸引人们的视线。还有第8集尾声中，看着白雅珍的照片，露出疯狂眼神和微笑的文道赫（洪宗玄 饰），那个微笑...让人看了好紧张！



洪宗玄饰演的「文道赫」是财阀继承者，也是成功的企业家，绅士的微笑背后隐藏著危险的本能。公开的剧照中，文道赫穿著帅气的西装亮相，他一眼就认出白雅珍，直接走近她还牵起她的手，为什么他要在白雅珍面前正式露面？他们之间会有什么样的发展？让剧迷们都相当好奇！



洪宗玄也表示：「因爲是我个人非常喜爱的原作（网络漫画），能够出演《亲爱的X》的文道赫，感到非常幸福。剩下的集数里会展开一刻都无法移开视线的故事，希望大家多多收看。」



在上周播出中，白雅珍和许仁江（黄寅烨 饰）迎来悲剧性结局 ㅠㅠㅠㅠ。许仁江的外婆遭遇不幸事故，再加上白雅珍说要和他分手，还告诉许仁江是有意接近他和他家人，在各种打击之下，最终...许仁江选择结束自己的生命。代表徐美利（金志映 饰）对白雅珍充满怨恨，计划对她进行报复，目前只剩下4集，剧情的走向会如何呢？尹俊瑞（金永大 饰）和金在吾（金度勋 饰）谁会是白雅珍的救赎者？期待本周的播出。



