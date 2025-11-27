洪宗玄成爲《親愛的X》金裕貞的新男人！繼金智勳 → 黃寅燁後，作為最後一位特別出演登場！

《親愛的X》一集比一集精彩，金裕貞真的好會演！繼金智勳、黃寅燁後，洪宗玄將作為最後一位特別出演登場！
在《親愛的X》初期與白雅珍（金裕貞 飾）有著深刻關聯的崔正浩（金智勳 飾）和沈聖希（金怡景 飾）的再次登場，吸引人們的視線。還有第8集尾聲中，看着白雅珍的照片，露出瘋狂眼神和微笑的文道赫（洪宗玄 飾），那個微笑...讓人看了好緊張！
洪宗玄飾演的「文道赫」是財閥繼承者，也是成功的企業家，紳士的微笑背後隱藏著危險的本能。公開的劇照中，文道赫穿著帥氣的西裝亮相，他一眼就認出白雅珍，直接走近她還牽起她的手，為什麼他要在白雅珍面前正式露面？他們之間會有什麼樣的發展？讓劇迷們都相當好奇！
洪宗玄也表示：「因爲是我個人非常喜愛的原作（網絡漫畫），能夠出演《親愛的X》的文道赫，感到非常幸福。剩下的集數裡會展開一刻都無法移開視線的故事，希望大家多多收看。」
在上週播出中，白雅珍和許仁江（黃寅燁 飾）迎來悲劇性結局 ㅠㅠㅠㅠ。許仁江的外婆遭遇不幸事故，再加上白雅珍說要和他分手，還告訴許仁江是有意接近他和他家人，在各種打擊之下，最終...許仁江選擇結束自己的生命。代表徐美利（金志映 飾）對白雅珍充滿怨恨，計劃對她進行報復，目前只剩下4集，劇情的走向會如何呢？尹俊瑞（金永大 飾）和金在吾（金度勳 飾）誰會是白雅珍的救贖者？期待本週的播出。
