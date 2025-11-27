香港大火酿重大伤亡！《2025 MAMA》各部门正在讨论应对方案，杨紫琼、周润发不出席！

香港大埔「宏福苑」社区在26日下午2点发生大型火灾，火势延烧波到7栋大楼，被官方列为最高等级的「5级火警」。

截止到当天上午6点，死亡人数爲44人，据推测被困在公寓内部的279人处於失踪状态。由於大型惨案，原定於28、29日在香港启德体育场举行《2025 MAMA Awards》也进入紧急状态，制作组正在就是否举行活动、构成等问题进行紧急会议。

《MAMA AWARDS》事务局当天上午向参加颁奖典礼的歌手和演员所属公司、各相关公司表示：「我们深刻认知到火灾的严重性，各部门正在迅速讨论适当的应对方案。」据悉，事务局方面正在缜密地讨论颁奖典礼营运程序、艺人舞台及颁奖剧本等各种情况，特别是考虑到当地发生大型火灾惨案，预计将会删除与火相关的舞台演出。



现场距离启德体育场约20公里，当地追悼氛围扩散，各种活动接连取消，整个社会进入哀悼局面。原计划作爲《2025 MAMA Awards》颁奖嘉宾出席的奥斯卡最佳女主角奖获奖演员杨紫琼、《英雄本色》的周润发等香港明星预计不会出席。



而 i-dle、RIIZE、ENHYPEN、TXT、ZEROBASEONE、NCT WISH、Stray Kids、MEOVV、ALLDAY PROJECT 等组合已经出国前往香港。今日（27日）也有很多组合搭飞机飞往香港，演员颁奖者们也计划在28日出国。

