SEVENTEEN 2026亚洲巡演开跑：新加坡+菲律宾

人气男团 SEVENTEEN 要再度点燃亚洲粉丝的热情啦！他们将於 2026年3月7日 在新加坡国家体育场（National Stadium）开启全新亚洲巡演「NEW_」，接著将前进菲律宾体育场（Philippine Sports Stadium）继续开唱。

新加坡国家体育场可是Taylor Swift、Lady Gaga、酷玩乐团（Coldplay）等全球巨星都曾开唱的梦幻场地，而SEVENTEEN也将成为首组连两年在该场馆开办演唱会的K-pop艺人，气势惊人！



SEVENTEEN与菲律宾粉丝的缘分更是深厚，这次已是连续三年登上当地体育场开唱。 就在今年1月，他们也曾在此处举办「RIGHT HERE」世界巡演，场面热烈。SEVENTEEN早在9月就在仁川亚运主体育场，以超过5.4万观众的规模揭开「NEW_」的序幕，之后又进军香港启德体育场，场场爆满。



近期SEVENTEEN也结束北美巡演行程，走访美国塔科马、洛杉矶、华盛顿等5个城市，与海外粉丝热情互动。

接下来SEVENTEEN还将从11月27日起展开日本四大巨蛋巡演，继续用舞台魅力征服亚洲各地粉丝。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻