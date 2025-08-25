【2025全球OTT大奖】得奖名单：《苦尽柑来遇见你》最佳作品！朴恩斌&坂口健太郎封后帝

由国际串流媒体节（International Streaming Festival，국제스트리밍페스티벌）主办的「全球OTT大奖」（글로벌OTT어워즈，Global OTT Awards）昨（24）举行颁奖典礼。

典礼主持人由《非常律师禹英禑》演员朱钟赫，与曾参与《魔鬼的计谋》的主播李惠星担任。热门剧集《苦尽柑来遇见你》再次成为最大赢家，共获最大殊荣「最佳原创作品」，及「最佳女配角」、「编剧奖」。除了韩国本土作品，台湾作品如《化外之医》、《影后》抱奖，中国作品《北上》、《借命而生》、《难哄》、《异人之下之决战！碧游村》也得奖，日本则有《谁看见了孔雀在跳舞？》歌手Ado以OST拿下音乐奖。完整得奖名单如下：

▼最佳原创作品（Best Creative）：《苦尽柑来遇见你》（制作公司代表领奖）



▼最佳OTT原创剧（Best OTT Original）：《血谜拼图》（制作公司代表领奖）



▼主演奖（女）(即最佳女主角)：朴恩斌（《狂医魔徒》）



▼主演奖（男）(即最佳男主角)：阪口健太郎（《爱过之后来临的》）



▼助演奖（女）（即最佳女配角）：廉惠兰（《苦尽柑来遇见你》）



▼助演奖（男）（即最佳男配角）：吴正世（《健将联盟》）



▼导演奖：姚晓峰（《北上》）



▼编剧奖：林尚春《苦尽柑来遇见你》（制作公司代表领奖）



▼最佳亚洲内容：《化外之医》（制作人领奖）



▼最佳实境秀&综艺: 街头女战士3（World of Street Woman Fighter）（PD领奖）



▼新人奖（女）：林廷忆（《影后》）、郑秀彬（《善意的竞争》）



▼新人奖（男）：姜有皙（《机智住院医生生活》）



▼新科技奖:BINGE Korea（公司代表领奖）



▼革新故事奖：《Life Line》（导演金成民领奖）



▼明日之星奖（Rising Star奖）：史彭元（《借命而生》）、李秀贤（《家族计画））



▼观众选择奖（People's Choice奖）：白敬亭（《难哄》）、白鹿（《北上》）（缺席，由导演代领）



▼音乐奖：Ado〈Elf〉（《谁看见了孔雀在跳舞？》）（缺席，由制作人代领）



▼最佳数位VFX（视觉效果）作品奖：《异人之下之决战！碧游村》



