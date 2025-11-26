Super Junior东海得寸进尺许愿水舞后，竟自爆偷看应援！艺声诗人上线：「蓝光涌成波涛……」

谁还走不出Super Junior 14到16日连续三天的《Super Show 10》台北大巨蛋演出？回顾成员们在这美好的三日表演后发文，东海得寸进尺要求水舞后，自爆偷看台湾E.L.F.的应援，而才华非凡的艺声写下了用诗句纪录了这篇章……

东海在台北场演出过后，连续发了三篇文章，并写下：「这3天非常有趣且幸福！！为了吓SJ应该很辛苦吧，好好休息吧:)。」不愧是也沉浸在台湾E.L.F.精彩演出的观众。而讨论最多的是，他竟然事先偷看了特区的手幅内容，还俏皮模仿E.L.F.，一张手幅放胸前，一张高举在头顶，让不少E.L.F.笑说这是「手幅正确与错误对照图」，不少E.L.F.都拿来做梗图了。



其他成员也发文或限时动态，让台湾E.L.F.感受到「他们真的很开心」，互相温暖、感动了彼此。利特写下：「3天台北大巨蛋完完全全就是爱。」希澈在下方还发了利特撕衣服动图呢！希澈自己倒发了后台成员打闹的影片，还首次发现自己有Threads！？他还在限动写下长文，暖心提醒紧接著的泰国粉丝不要有应援压力。



艺声再现作家才华作诗：「3天里有10万人的蓝光，涌到面前成为一片浪波涛／欢呼如星光般沉落心底，掌声如小鼓声响起／望著众多瞳孔蕴含的温热，我知道我不是一个人，再次明白了一起创造的瞬间多么奇迹／幸福就这样宁静，但巨大浪涛，撼动著内心深处掠过／怀揣著再次相见的日子／今天的感动会长久珍藏下去」



神童则在限动简单写下「I do..」字眼，由於神童经常被E.L.F.视为不善表达，他这么一则限动已让台湾E.L.F.感受到不凡。而厉旭虽然没有发文，但连续开了几天直播，大家不约而同认为「小王子相当开心」。我们「台湾观光大使」圭贤想表达的都在台上表达了，包括我ㄔㄠˋ你……不是，是「超爱你」，贴文特地用繁体中文写「非常感激3天！！！永远爱你们，一起变老」，告白再次令人动容。



而始源呢？始源因一些纷争暂停了IG，但他愿意面对台湾E.L.F.坦言处境并请大家相信自己，和一些台湾E.L.F.在签售会上也互相鼓励，双向疗愈彼此。

Super Junior明年1月24、25日在高雄巨蛋还有演出，虽然已售完，但利特这几天再度来台，YouTube直播时松口有加场或其他可能性待讨论，台湾E.L.F.可以持续期待他们带来的惊喜！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻