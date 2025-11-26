Super Junior東海得寸進尺許願水舞後，竟自爆偷看應援！藝聲詩人上線：「藍光湧成波濤……」

誰還走不出Super Junior 14到16日連續三天的《Super Show 10》台北大巨蛋演出？回顧成員們在這美好的三日表演後發文，東海得寸進尺要求水舞後，自爆偷看台灣E.L.F.的應援，而才華非凡的藝聲寫下了用詩句紀錄了這篇章……

東海在台北場演出過後，連續發了三篇文章，並寫下：「這3天非常有趣且幸福！！為了嚇SJ應該很辛苦吧，好好休息吧:)。」不愧是也沉浸在台灣E.L.F.精彩演出的觀眾。而討論最多的是，他竟然事先偷看了特區的手幅內容，還俏皮模仿E.L.F.，一張手幅放胸前，一張高舉在頭頂，讓不少E.L.F.笑說這是「手幅正確與錯誤對照圖」，不少E.L.F.都拿來做梗圖了。



其他成員也發文或限時動態，讓台灣E.L.F.感受到「他們真的很開心」，互相溫暖、感動了彼此。利特寫下：「3天台北大巨蛋完完全全就是愛。」希澈在下方還發了利特撕衣服動圖呢！希澈自己倒發了後台成員打鬧的影片，還首次發現自己有Threads！？他還在限動寫下長文，暖心提醒緊接著的泰國粉絲不要有應援壓力。



藝聲再現作家才華作詩：「3天裡有10萬人的藍光，湧到面前成為一片浪波濤／歡呼如星光般沉落心底，掌聲如小鼓聲響起／望著眾多瞳孔蘊含的溫熱，我知道我不是一個人，再次明白了一起創造的瞬間多麼奇蹟／幸福就這樣寧靜，但巨大浪濤，撼動著內心深處掠過／懷揣著再次相見的日子／今天的感動會長久珍藏下去」



神童則在限動簡單寫下「I do..」字眼，由於神童經常被E.L.F.視為不善表達，他這麼一則限動已讓台灣E.L.F.感受到不凡。而厲旭雖然沒有發文，但連續開了幾天直播，大家不約而同認為「小王子相當開心」。我們「台灣觀光大使」圭賢想表達的都在台上表達了，包括我ㄔㄠˋ你……不是，是「超愛你」，貼文特地用繁體中文寫「非常感激3天！！！永遠愛你們，一起變老」，告白再次令人動容。



而始源呢？始源因一些紛爭暫停了IG，但他願意面對台灣E.L.F.坦言處境並請大家相信自己，和一些台灣E.L.F.在簽售會上也互相鼓勵，雙向療癒彼此。

Super Junior明年1月24、25日在高雄巨蛋還有演出，雖然已售完，但利特這幾天再度來台，YouTube直播時鬆口有加場或其他可能性待討論，台灣E.L.F.可以持續期待他們帶來的驚喜！

