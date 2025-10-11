[解析]朴赞郁大作《徵人启弑》10大细节设定！李炳宪为何爱盆栽、「蛇」在片中的代表性、孙艺真角色名别有意义

[有雷]韩国名导朴赞郁导演今年新作《徵人启弑》已於10月9日正式在台上映，一如导演的风格，片中依旧藏有许多矛盾的细节与设定，让这部黑色喜剧更添趣味。主要剧情描述一位在造纸公司贡献了25年青春的男子万洙（李炳宪饰）在失业后展开一连串为了得到新职务而除掉其他面试者的荒谬故事。

以下为防雷线



1、 万洙真的别无选择吗？

《徵人启弑》的英文片名「No Other Choice」与韩国的原片名较接近，意思是中年失业的万洙，在无可奈何的状况下必须除掉其他可能对他造成威胁的面试者。但在他失业的13个月期间，他曾在超市搬货打工，也换了小车并打算卖房，维持著家人基本生活，坚持要到另一造纸厂工作的万洙，真的没有别的选择了吗？当他持枪与另一面试者具范模（李星民饰）对峙时，还以自己的自身经历问对方「为何不卖房？为何不去超市搬货？」明明自己也能够转换跑道，为何一定坚持在造纸产业工作？在计画杀人时的万洙，不断洗脑自己「我别无选择」，难道一定要杀人才能就业？



2、 万洙为何热爱盆栽？

万洙热爱盆栽的设定可说是相当讽刺，他所服务的造纸是必须大量砍伐树木的，而万洙本身却热爱盆栽，在家中还有专属温室。另一方面，一开始画面带到万洙为了让盆栽长成自己想要的样子，而必须修剪并且用铁丝缠绕枝叶，此举也展现出万洙对事物的「控制欲」，为了得到工作不择手段，就连怀疑老婆车震出轨亦是如此，及后来他也将已死亡的高始朝（车胜元饰）捆绑成自己要的样子。



3、 蛇在片中的存在意义

蛇其实在本片中能够代表著「危机与威胁」。剧情一开始，万洙收到来自公司所赠送的鳗鱼礼盒，正开心烤来吃，这时儿子就好奇问了妈妈「那是蛇吗？」妈妈还解释著蛇肉没那么好吃。虽然公司所送的礼盒是鳗鱼，但却暗藏著要解雇万洙的意图，其实背后意义是有威胁性的蛇。接著万洙在树丛中偷偷观察著具范模的时候，也被蛇咬了一口，稍稍阻碍了他的计画。而登山时带著打草棍，还帮万洙吸出毒血的雅拉（廉蕙兰饰）则代表著面对突发状况，无论对错率先行动再说，如同她也对失业的先生提出转行的建议一样。



4、 孙艺真片中名字为何是「美莉」？

面对丈夫的失业，其实最务实最理智的人就是持家的太太美莉（孙艺真饰）。她在打网球接到老公打来的视讯电话，哭丧著脸的表情，她隐瞒了自己的情绪而努力鼓舞著老公，也理智思考了如何缩减家中开销，计画卖房并且换车，停止自己爱好的网球与跳舞，自己开始打工兼职，甚至送走家中的两只大狗狗。这个名字在韩文中有「预先」的意义，表示她是一个相当有计画的人，对照她的先生万洙，她更清楚自己在做什么。



5、 小女儿为何不拉琴给父母听？

被老师称为是大提琴天才的小女儿，却从没让父母听见她的实力。在家中的狗狗被送走之后，小女儿总是常常坐在狗屋里，也由於她只会重复别人的话而不懂表达，感觉与家人相当疏离，沉浸在自己的音乐中。最终两只大狗狗回家了，她终於带著这两位「听众」到她的房间欣赏她的演奏，也代表她心中在乎的家人，其实只有两只大狗狗。



6、 小女儿就是万洙翻版

片中小女儿似乎有点自闭，只重复别人的话而无法表达自己内心，但片中也带到了儿子并非万洙亲生，只有小女儿才是。小女儿跟著别人说话，万洙则是沿路跟踪著文月造纸的社长崔善出（朴喜洵饰）。另外万洙在跟踪著具范模的时候，也曾把他听见的范模与太太雅拉所说的字句，回到家中用来回答自己的太太美莉，行径与小女儿相似。而片中小女儿与万洙一样拥有自己的明确目标，她沉浸在制作自己的乐谱中，万洙则是专注在得到那个新职位。



7、 片中光线代表的意义

电影的一开始，万洙全家人享受著秋日阳光下的美好，公司送来的礼盒中写著一张纸卡，感谢他对公司「太阳」造纸的贡献，万洙更将纸卡拿在阳光下照射。原本是温暖的阳光，在万洙时隔13个月忐忑不安的面试中，却成了一道刺眼又令人不舒服，甚至看不清楚眼前的面试官。这道光同样也出现在万洙在天台举起大盆栽，原本打算往下砸的画面中，但当时让他灵光一闪，最终没有砸下花盆。



8、 万洙自己拔掉烂牙的意义

万洙失业以来，牙痛让他不时神情痛苦捂著脸颊。在万洙终於快要除去最后一位威胁者崔善出时，已经戒酒的他也越过了界限喝了很多，在酒精催化下他突然找了修缮用的手工具，在没有任何消毒的状态下，粗暴的拔出自己口中的烂牙。此举让喝醉的崔善出也吓得张大了嘴巴，而这意味著万洙觉得自己的心头刺就快要完全消除，就算鲜血直流他也硬是拔出，也代表著他铲除所有威胁者的过程中，也是行为粗暴，血流成河。



9、 万洙写字在手掌

从一开始在员工面前练习要向长官抗议的句子、要向老婆保证3个月内找到工作等，万洙总是会在手掌上用红笔写下自己要说的关键字句，此举也是一种没有自信的表现。但最后一次面试，万洙因为去除了所有威胁而感到自信满满，此时他的手掌已完全空白，不再写有字句，代表他胜券在握。



10、 结局的启示

最终万洙如愿得到了新的工作，从以前在工厂带领员工的领班，变成一个协助测试自动化机器的管理员，并且从面试的内容看来，这个职务也非长期存在，而是在系统测试完毕，确认能全部以机器取代人力时，就连他这个职务也不再需要了。在目前AI盛行的时代中，人工终将被取代，而对於失业的不安感，则是持续发生在你我的生活中，万洙虽然暂时找回了家中的平静，但能够持续多久？没人知道。



