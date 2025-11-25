金东旭2023年迎娶「少女时代预备成员」Stella Kim，好消息要当爸了！

演员金东旭2023年年底结婚，昨（24）日传出好消息妻子Stella Kim怀有身孕。

金东旭经纪公司‎studio UHoo 24日向韩媒证实金东旭夫妇怀孕之事，并表示预产期在明年年初。‎金东旭和妻子Stella Kim是在2023年12月结婚，由於Stella Kim曾是少女时代预备出道之成员，少女时代秀英上传两人合照曝光多年情谊，带来了更多话题。

Stella Kim现年35岁，是美国侨胞，曾在SM娱乐当练习生，2007年被选为少女时代出道组，只可惜因父母反对返回了美国，并没有成功出道。后续她进入纽约大学就学，毕业后在国际化妆品品牌担任销售员，并同时以作家活动。与金东旭结婚当日，她的脸曝光，加上秀英的发文，大家才晓得金东旭结婚的对象是她。



而金东旭现年42岁，2004年出道的他，2007年就因演出《咖啡王子1号店》主演群之一小有名气，2017年再接连以《与神同行》、《客：The Guest》、《特别劳动监督官赵常风》等作品创下生涯巅峰，票房、收视率及奖项兼得，看来人生也要有了新转折，在宝宝诞生之后要有了新身分「爸爸」。顺带一提，金东旭与河正宇、李荷妮与孔晓振合作的电影《楼上的人》，将在12月3日和观众见面。



