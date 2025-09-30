[好片推荐]《丑得要命》朴正民因一句话揭开母亲的一生！因为看不见而产生的自我怀疑 摧毁了幸福家庭

[有雷]韩国电影《丑得要命》由《尸速列车》《地狱公使》导演延尚昊执导，由朴正民担纲演出，内容描述一位盲眼的传奇刻印师，受访时突然由其儿子东焕接到警方消息，表示找到40年前逝世的母亲遗骸，东焕对母亲的样貌完全没有印象，於是著手开始希望透过各种管道获得母亲的照片一张作为遗照，却揭开惊人事实。

《丑得要命》剧情的展开相当有意思，一开始是由电视节目PD（韩智贤饰）来采访韩国传奇盲人刻印师林永奎，年迈又看不见的他需要由儿子东焕（朴正民饰）在一旁协助，对於采访似乎感到浑身不自在。而在采访期间东焕接到警方电话，表示寻获一具骸骨经判定应为他的母亲郑英熙，因此东焕便紧急安排葬礼。在告别式上看著空白的遗照令他不是滋味。母亲的姊姊们出现在告别式场，东焕想询问有关母亲的过往，甚至想要一张照片，想不到姊姊们只回答「她长得很丑」，并且姊姊们的来意只是想保证东焕不会觊觎他们的遗产。



此事引起了电视台PD的兴趣，希望著手调查郑英熙的过往，让雕刻师的专题报导更加完整，因此东焕便随著PD一起进行一些相关人事的访谈。PD访谈了英熙同一工厂的老同事，他们的评语竟也是「她长得很丑」，甚至还叫她「臭抹布」，让东焕听起来很不是滋味。接下来PD也访谈了郑英熙曾在工厂帮助过的人、无良的工厂社长、而最精彩的访谈则是英熙的枕边人，也就是东焕父亲本人。透过五段不同对象的访谈，拼凑出东焕母亲的样子与个性，让东焕逐渐对母亲产生了情感，最终他也如愿获得了母亲的照片一张。



东焕由於一开始就听见亲戚对母亲的评价「她长得很丑」，加上亲戚与东焕都听说她是突然离家出走不告而别，对她实在没有太多的描绘。这让东焕在后续的访谈中都以电视台作家自居，以第三人的角度听听大家对母亲的说法。英熙是一个敢於据理力争的人，虽然平时只是忙进忙出打杂的助理，看见不平之事会用自己的方式表达抗议，当然也因此遭受了苦头。



心地善良的英熙与工厂前摆刻印的盲人永奎好感渐生，接著两人结婚生子，看似平凡正常的生活，却因为雕刻师的一念之间而走味。永奎感受到英熙的好意，旁人也敲边鼓表示英熙是不错的女孩，因此让永奎鼓起勇气求婚，但，天生就看不见的永奎却开始怀疑，身边的人到底是真心的祝福，还是把看不见的他当作一个笑话？许多人表面上装做对他友善、说他很有才华，背后是否在嘲笑著他？这样的心魔纠缠著永奎，最后让他亲手了结英熙的生命。



最终的真相听在儿子东焕耳里是何等讽刺，父亲因为眼盲竟然因此痛下杀手，虽然案件已过追诉期，但儿子该如何接受凶手竟是与他相依为命，辛苦拉拔他长大的父亲。我们常说「不须太过在意别人的眼光」，那是因为外表美不美，个性好不好是相当主观的，但对於一个盲人来说，因为看不见而让他们极度缺乏安全感，也许很多事情因为他看不到而被他人蒙蔽，又或者接受到的好意是出自他人的同情，这些原因都将令他们感到自我怀疑。



而《丑得要命》最终也公开了英熙的长相，虽然貌不惊人但也不能说是有多丑，也许大家口中所谓的丑，还加上了许多对她的行为评价，演员申铉彬在片中的不露脸演出也相当精采。《丑得要命》令人好好反思内心世界，尤其在韩国这个外表至上的社会，更是意义深远的作品。现正热映中。



