《申社长Project》高收视完美收官！韩石圭、裴贤成、李蕊终映感言：「演员，是为大家创造回忆的职业！」

tvN 热门韩剧《申社长Project》（申社长计划）在昨晚迎来EP.12大结局，饰演以痛快协商与爽快解决方式替观众带来畅快感的申社长一角的韩石圭、年轻主演裴贤成（裴贤圣）与李蕊，纷纷以真挚的言语向观众们告别。

根据收视调查公司尼尔森韩国的资料显示，28日播出的最终回（第12集）全国平均收视率为8.6%，瞬间最高收视率达到9.9%。本剧也从首播的5.9%一路攀升到第11集的9.1%，收获了相当好的口碑。



首先，韩石圭表示：「还不太能相信这部戏要结束了。『申社长』这个角色同时拥有明亮与阴暗面，是个能展现出多样情感与多层次面貌的角色。」、「剧中探讨的主题与素材与我们的生活息息相关，细腻描绘著其中发生的故事，因此在演戏的过程中既感到愉快，也时常心痛。在这些情感交错的时光里，我度过了非常有意义的时间。」



他进一步表示：「我认为『演员韩石圭』是一个替大家创造回忆为职业的人。今后也会尽我所能，努力带给大家更多值得回味的美好回忆。」这番话也让人对他未来的演艺活动更加期待。



饰演曹必立一角的裴贤成则表示：「在与申景秀导演、韩石圭前辈、李蕊演员共度的时间里，得到了很大的力量，也收获了好榜样、好前辈与好同伴，感到非常幸福。」、「这是一段让我学到许多新事物的宝贵时光，内心充满感谢。今后我也会更加努力，成为演技更精湛的裴贤成。」表达了满怀真情的心声。



饰演李施温的李蕊也表示：「《申社长Project》对我而言是意义深远的作品，还无法相信它真的要结束了。」、「身为忠实收看的观众，也身为深爱申社长团队的李蕊，我会将这部作品珍藏於心。感谢所有喜爱本剧、一路陪伴李施温成长的观众朋友们。」她以温暖的话语送上最终问候。



三位演员满怀情感的感想，搭配最终回带给观众们满满的感动，也与「协商英雄们」正式告别，让人相当不舍。《申社长Project》全集可上Viu平台观看。



