韩国国民爷爷李顺载辞世，享寿91岁！演艺圈痛失传奇巨星！总统亲悼念：老师，愿您安息

韩国重量级资深男星李顺载25日淩晨传出辞世消息，享耆寿91岁。 其所属经纪公司於今日清晨证实死讯，并表示目前尚未设置灵堂，后续安排将再对外公布。

李顺载1934年出生於北韩咸镜北道会宁，4岁时随祖父母南下至首尔，户籍上登记为1935年生。 毕业於首尔大学哲学系的他因观赏英国名演员劳伦斯. 奥立佛主演的《哈姆雷特》而萌生表演梦，并於1956年以舞台剧《越过地平线》正式出道，之后於1965年成为 TBC 电视台第一期专属演员。



被誉为「韩国国民爷爷」的李顺载是韩国电视剧史中无可取代的存在。 光是主演作就高达140部，若加上配角与客串作品更是多到难以计数。 2000年代，他在 MBC 热门情境喜剧《不可阻挡的High Kick》、《穿透屋顶的High Kick》中以反转形象大受年轻观众欢迎，「A片顺载」等绰号更成话题，让他的演艺生命再攀高峰。



除了演艺事业，李顺载也曾短暂投入政坛，1992年以民主自由党候选人身分参选首尔中浪甲选区，成功当选第14届国会议员，期间担任民自党副发言人、韩日议员联盟干事等职务。

李顺载长年投入戏剧教育，曾在世宗大学授课，近年则担任嘉泉大学演技艺术学系的特聘教授，提携后辈不遗余力。 直到去年10月因健康问题暂停活动前，他仍活跃於话剧《等待戈多的等待者》与 电视剧《 狗之声 》等作品中，并在2023年成为 KBS 演技大赏史上最高龄的大赏得主，展现不减的艺术热情。



韩国演艺圈痛失一位国宝级演员，众多粉丝也纷纷在网路上悼念，缅怀这位将一生奉献给表演的传奇巨星。总统李在明也公开悼念这位政坛前辈及娱乐圈元老，表示：「对国民演员李顺载老师（韩文中，『老师』含有尊敬之意）的辞世，谨向其家人与所有关心他的人民致以最深切的哀悼。老师一生致力於演技，提升了韩国文化艺术的格调，不论是舞台剧、电影或电视，都为我们带来欢笑、感动、慰藉与勇气。正如老师所言，『演戏是承载活生生人类故事的生活伴侣』，在他看来演艺不仅是再现人生，更是向世界传递人性深处的通道。他对演戏的哲思、作为演员的态度，以及作为真正长者的人格魅力，都成为无数后辈的楷模，也深深触动我们每一个人。老师留下的作品与讯息，将成为韩国宝贵的文化遗产。他是被所有世代喜爱的艺术家与国民演员，我们将长久怀念他。他的表情与声音仍然历历在目。老师，愿您安息。」

