韩剧《申社长Project》裴贤成反差萌魅力爆棚！新手法官「曹必立」变成炸鸡店实习员工，引爆笑点～

在 tvN 全新韩剧《申社长Project》（申社长计划）中，演员裴贤成（裴贤圣）透过饰演原则主义的新手法官兼笨拙的炸鸡店员工「曹必立」一角，既展现了正直严谨的一面，也带来了天然呆的反差魅力，让角色充满看点。

一开始，他以笔直的姿态与坚毅的眼神展现原则主义法官的风范，然而在部长法官的建议下，他意外成为拥有超多秘密的申社长（韩石圭 饰）炸鸡店员工。就这样开始了与原本平凡生活完全不同的日子，搞笑与混乱的事件接连发生，让观众在第一集就感受到满满的乐趣。



在首次外送任务中，他意外出现在知名YouTuber的直播里，成为炸鸡店的最佳宣传员；第一次与申社长外出谈判时，又化身房地产大亨完美潜入，无论出场多少次都能带来双倍的欢乐。



此外，因为他正直的性格，与喜欢灵活变通的申社长，以及从不轻易服输的外送员李施温（李蕊 饰）之间，展开了爆笑不断的互动，让炸鸡店的适应过程充满乐趣，也让观众期待他们之间将擦出更多火花。

特别是在第3集中，他凭藉菁英法官的专业与广泛的人脉，掌握了能扭转谈判局势的重要资料，成为申社长可靠的助手；第4集中，他展现了毕业於警大首席的英勇一面，在危急时刻保护了李施温，成为炸鸡店不可或缺的核心人物。





虽然是因为突发事件而踏入申社长的炸鸡店，但曹必立逐渐融入其中的奋斗过程，透过裴贤成真挚的演技被生动刻画，让观众更加期待他后续的成长故事。

▼第五集，最新预告：



裴贤成精彩演技持续发光的《申社长Project》第5集将於明晚（29日）8点50分播出，每周一、二也在Viu同步上架。



