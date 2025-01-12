【2024 KBS演技大赏】李顺载90岁成历代最高龄大赏得主，《熨斗家族》包揽多项大奖！完整获奖名单公开

2024 KBS演技大赏颁奖礼因济州航空客机事故以先录后播形式於昨晚公开，演员李顺载荣获KBS演技大赏，成为KBS历史上最高龄的大赏得主。《熨斗家族》《美女与纯情男》《狗之声》《幸运的我们》等作品及演员获得多个奖项。

以下为2024 KBS演技大赏完整获奖名单：

▼青少年演技赏：《美女与纯情男》文成贤、李雪娥



▼新人奖：《抓住你的衣领》徐范俊，《结婚吧笨蛋啊！》朴相南，《幻像恋歌》洪艺智，《美女与纯情男》韩秀娥



▼Drama Special奖：《史官在讨论》南多凛，《因为脚底很热》吴艺珠



▼编剧奖：《熨斗家族》徐淑香



▼配角奖：《狗之声》金容建，《熨斗家族》崔泰俊，《美女与纯情男》尹宥善



▼优秀赏（日日剧）：《结婚吧笨蛋啊！》朴荷娜，《幸运的我们》咸恩晶，《无血无泪》吴昶锡，《幸运的我们》白成铉



▼人气赏：《随意爱我吧》金明洙，《熨斗家族》琴世禄



▼最佳CP奖：《幸运的我们》白成铉&咸恩晶（第一组）



《美女与纯情男》智铉寓&林秀香（第二组）



《熨斗家族》金正贤&琴世禄（第三组）



《熨斗家族》朴志暎&申铉浚&金惠恩（第四组）



《狗之声》李顺载&妍雨（第五组）



▼优秀赏（长篇电视剧）：《熨斗家族》申铉浚、琴世禄



▼优秀赏（迷你剧）：《狗之声》妍雨，《Face Me》韩智贤，《幻像恋歌》朴志训



▼最优秀演技奖：《美女与纯情男》智铉寓、林秀香，《熨斗家族》金正贤、朴志暎



▼大赏：李顺载

李顺载在领奖时说道：「活得久了，就会迎来这样的日子。 一直想著『机会总有一天会来的』，因此时刻做好准备，今天终於得到了这个美丽而珍贵的奖项。」他表示演技应该无关年龄：「（美国奥斯卡奖）即使60岁了，只要表现出色也会颁奖，而且不是功劳奖。 演技应该只根据演技来评价，而不是靠人气或其他条件。」





1934年出生的李顺载是韩国目前仍在活动的最高龄演员之一，不仅活跃於电视剧领域，也常登上戏剧舞台。 然而，他曾因健康问题在去年10月取消了一场正在演出的戏剧，并宣布休息三个月。

在这次颁奖典礼上，李顺载重新出现在公众面前，后辈演员的搀扶下登上舞台。当被宣布为大赏得主时，他高举双手，展现了激动的喜悦。



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