【有片】Wanna One成员许愿今年内重聚开演唱会！李大辉&邕圣佑隔空问候已退圈赖冠霖「联络我们吧」

Wanna One出身成员李大辉主持的网综《要吃泡面再走吗》近日请来邕圣佑做客，聊到希望和当时的队友们重聚开演唱会，也向已宣布退出娱乐圈的赖冠霖表达问候。

李大辉笑说「最近的生活乐趣就是收集Wanna One成员龙珠」，尹智圣、裴珍映、河成云、姜丹尼尔、邕圣佑都已来过节目，只剩朴佑镇和朴志训，以及仍在服兵役的金在焕和黄旼炫。 李大辉遗憾道：「赖冠霖因为突然宣布隐退... 虽然很想见，但毕竟在海外...」邕圣佑：「冠霖啊，最近过得好吗？」李大辉：「联络我们一下吧。」



两人聊到Wanna One解散3年后在2021年MAMA颁奖礼合体表演，邕圣佑说一开始因为太久没演出十分担忧，但结束后明显感受到成员之间的协作效应，是一种「旧日感性的能量」。

邕圣佑坦言在Wanna One活动时都保持很高能量的状态，SOLO活动后逐渐找到更符合自己的节奏，再回到Wanna One只好努力回想：「我之前是如何对待弟弟们的呢？ 开始思考自己的角色！」引得李大辉拍手大笑：「明明一个摄像机都没有！」邕圣佑透露当时因为陷入沉思而沉默寡言，担心大家觉得他转型当演员之后变了，李大辉则认真安慰他「绝对没这回事」。



李大辉询问邕圣佑对於举办Wanna One演唱会的想法，邕圣佑表示：「我当然有意向！以后一起开演唱会吧！」



李大辉猜测赖冠霖可能会是Wanna One里最早结婚的人，邕圣佑也表示一旦遇到缘分、认定对方是「再也不会遇到的人」就会结婚，两人都同意不论谁结婚都会邀请所有成员，还约好今年之内所有成员一起聚餐，配合正在服兵役成员的休假日期。



影片公开后，很多韩国网友留言称仍在恳切期待Wanna One合体：「即便身在不同粉丝群，只要你们聚起来，我们也会聚到一起！」

此外，Wanna One是2017年通过Mnet选秀节目《PRODUCE 101 第二季》出道的11人男团，进行了为期1年半的限定活动，2019年1月举办演唱会后正式结束活动，2021 MAMA颁奖礼久违重聚登台引发轰动，2022年1月发行数位单曲《Beautiful （Part.3）》。 直到去年还有人联络李大辉，表示希望为Wanna One拍摄真人秀。



成员之一赖冠霖去年6月突然宣布「转变赛道」退出娱乐圈，开启幕后生涯。



▼邕圣佑做客李大辉节目《要吃泡面再走吗》：



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