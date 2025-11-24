【韩网热门】徐康俊竟因外貌「这一点」自卑！网：明明是最有男人味的魅力点

徐康俊出道初期曾透露对自己的下巴感到自卑，让网友颇为震惊...

徐康俊曾说因为下巴过於发达而感到自卑，有媒体就此询问他会否藉助手术做出改变，他回答：「虽然确实有些自卑，但不会做手术。 我不想去碰它。 我喜欢我独特的外貌，因为这是我父母留给我的遗产。 即使别人觉得有问题，但它是我身体的一部份，所以我想要保护它。」

原PO认为下颌线条为他增添了独特的氛围感，从20多岁到30多岁都非常有魅力。















韩国网友评论：

1. 下巴哪里有问题？？ 完全无法理解啊，我只看到一个大帅哥

2. 正因为这样的下巴，才让他在五官如此美丽的情况下，仍然很有男人味啊

3. 其实他根本没有自卑，只是随便挑一个来讲吧kkk这样的脸上哪有什么可自卑的地方呢

4. 毕竟不方便讲「没有，我是完美的」，那样也很奇怪啊kk

6. 王子大人... 如此美丽... 为何要为下巴自卑呢...

7. 他的下巴和眼眉完全是宝物... 长得非常漂亮，却很有男性魅力

8. 这部份明明是魅力爆棚的点！

9. 看《卧底高中》时一直在为他的颜值惊叹，他在乱讲什么啊？

10. 西方人、好莱坞明星还争相花钱去做这样的下巴呢

11. 女艺人里的李宝英、男艺人里的徐康俊，都拥有完美的贵族式下颚线条，看起来非常高贵

12. 令我想起金泰希对脚指感到自卑这件事...（*金泰希认为自己的脚趾间距太宽，窄一点才漂亮XD）

