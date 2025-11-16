NewJeans三人回归卡关主因曝光：是否「与闵熙珍切割」成最大分歧！闵发声：「必须是五人，针对我勿扯牵成员」

NewJeans 与所属公司 ADOR 历经一年法律攻防后，看似将全员回归，但三名成员Minji、Hanni、Danielle与公司之间的沟通依旧卡关，最大分歧点在於「是否与前代表闵熙珍保持距离」。

本月 12 日，Hyein与 Haerin在与公司充分讨论后率先宣布回归，三名成员则於约一小时后，以律师名义单方面发布「决定回到ADOR」的声明。 但这份声明完全未经公司协调，ADOR 亦坦言仍在「确认三人的真实意图」。

据悉，三名成员与ADOR对於「是否与闵熙珍保持距离」这一问题存在分歧，甚至传出三人希望闵熙珍重新主导制作，但 ADOR 仅以「无法确认」回应。



在此敏感时机，闵熙珍 15 日透过某律师的YouTube发声，强调 「NewJeans 是五人时才完整」，表示整个团队从外貌、声音到动线设计都以五人为前提打造，并喊话外界：「本质是针对我，请不要把孩子们卷入。 孩子们应该受到保护，而不是被利用。」

然而韩网反应极度负面，大量留言批评她「最早把成员卷入的是你」「现在说这些是什么操作」「自己利用过人还喊保护」等，反效果强烈。



另一方面，ADOR也指出，Hyein 与 Haerin 已与家人一致达成「在没有闵熙珍的状态下继续活动」的立场，但三人仍未与公司就此达成协议。 若真的回到由闵熙珍主导的系统，恐让已先回归的两人陷入尴尬与压力。

业界分析，三人与 ADOR 迟迟无法敲定最终协议，时间拖得越久，不仅三人，整个 NewJeans 的品牌形象都可能遭到反噬。 距离两次法院调解破局、最终 ADOR 胜诉才一个月，NewJeans 五人虽看似同向回归，但真正的问题才正要开始。

