NewJeans全员逾期放弃上诉！ADOR合约有效正式确定，完整体回归重启活动在望

NewJeans 与所属公司 ADOR 之间长达近一年的专属合约纷争，终於在 14 日正式告一段落——五位成员均未对一审判决提出上诉，象徵 NewJeans 全员正式回到 ADOR 旗下。

据业内人士消息，Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein 五位成员均未在13日午夜前（上诉期限）向首尔中央地方法院提交上诉状。 因此，法院於10月30日作出的判决「ADOR与NewJeans成员的专属合约有效」正式生效。 这意味著，法律上NewJeans全体均属於ADOR，争议已完全落幕。



Haerin、Hyein率先宣布回归，其余三人陆续表态

在法律结果确定前，ADOR已於12日宣布Haerin与Hyein回归公司，表明：「将竭尽全力支援两人顺利展开演艺活动。」随后几小时内，Minji、Danielle、Hanni也透过声明公开宣布决定回归ADOR。 ADOR表示，正与三位成员进行个别面谈，将全力确保讨论顺利。



两人制重组传闻不攻自破，闵熙珍亲嘱「NewJeans必须是五人」

早前有部份声音推测，ADOR可能会先以Haerin、Hyein二人为主重新启动NewJeans。 然而，考虑到ADOR本身主动提起确认合约有效诉讼，再加上回归公告中明确承诺全面支援，「二人制重组」被多位业界人士视为不具现实性。

ADOR前代表闵熙珍也公开支持成员们的决定，表示尊重她们的选择，并强调：「无论在任何情况下，NewJeans都应以五名成员完整被守护。」她更表示，希望五位成员能变得更坚强、迎来更好的未来，并祝愿「五个人都幸福」。



大众看法不一：期待未来表现 vs. 无法信任背叛者

对於NewJeans决定回归，部份网友表示支持、加油打气，也为她们虚度一年空白期感到惋惜，担心能否延续从前的人气。也有人持消极看法，指出「背叛一次的人还会背叛第二次」，认为她们站队闵熙珍起诉所属社暴露了无知自大的一面，如果ADOR轻易接纳她们这样的做法，无异於「羞辱和轻蔑所有热爱K-pop的大众与相关公司」。



