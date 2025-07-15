从试镜全军覆没到《鱿鱼游戏》出线！曹柔理凭一剧从女爱豆→女演员

前超人气限定女团 IZ*ONE 成员、现为歌手兼演员的曹柔理近日在 MBC 综艺节目《全知干预视角》中，首次公开自己在 Netflix 话题影集《鱿鱼游戏》第二、三季试镜过程中的心路历程，引发热议。

节目中曹柔理坦言自己在挑战演戏的过程中，曾多次参加各种作品的试镜，但全都落选，唯独《鱿鱼游戏》获得录取。 她坦白说：「那时候因为连续落选，甚至怀疑自己是不是不该演戏。」



尽管如此，对於这部全球热播作品，她怀有特别的热情与渴望。 她回忆道：「当时几乎像个疯子一样去参加《鱿鱼游戏》的试镜。」据悉，这场试镜竞争激烈，总共进行了四轮。为了完美投入角色，曹柔理还在家亲自剪掉头发，刻意营造出尖锐凌乱的感觉，展现对角色的真诚与执著。 她也分享了试镜中最深刻的瞬间：「在第三次试镜时，我虽然演了哭戏，但眼泪却流不下来，心里很担心。 直到第四次试镜时，累积的委屈与压力终於爆发，掉下了一滴眼泪。」她还透露：「后来听说导演就是因为看到我的眼神，才决定选我。」显示出她用心投入的演技最终感动了剧组。



谈到接到合格通知的那一刻，曹柔理表示自己当时正在录音室，接到电话后立刻泪崩。 她感性地说：「因为只有《鱿鱼游戏》试镜通过，对我来说格外特别。 或许就是因为我对这部作品的渴望与真心，才让梦想成真。」



此外，曹柔理在《鱿鱼游戏》第二、三季中饰演了独立勇敢的未婚妈妈「纯熙」，因轻信前男友而投资失利、承受巨额损失，如今怀著前男友的孩子参赛以赚取生活费......

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