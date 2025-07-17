全球热剧却无缘艾美奖？《鱿鱼游戏》第二季竟然挂零提名

Netflix 全球现象级热门影集《鱿鱼游戏》第二季在第77届艾美奖（Emmy Awards）入围名单中意外全军覆没，未能在任何项目取得提名，跌破了好莱坞多家媒体的预期。

组委会美国电视艺术与科学学院电视（Academy of Television Arts & Sciences，简称ATAS）日前公布了今年的入围名单。《鱿鱼游戏》第二季不仅未能入围最佳剧情类影集，连演技、制作设计、视觉特效、特技表演等多个被看好的技术奖项都全数落空。包括《Variety》在内的多家美国主流媒体先前都普遍认为该剧将再度横扫多项提名，然而结果却让人大感意外。

《USA Today》、《Deadline》等美国媒体均将《鱿鱼游戏》第二季列为今年最大「遗珠」之一。经济杂志《Forbes》也评论道：「外界原本预期《鱿鱼游戏》能在剧情类影集、演技、制作设计、视效、特技等多个领域入围，但最终完全落空。」不过该报也指出，尽管第二季的评价未能如首季那样爆炸性高涨，但在烂番茄影评网仍维持83分的好成绩。



多家分析普遍认为，主要原因在於《鱿鱼游戏》第二季采取「Part 2」形式，与第三季其实是同一故事的上下集，导致第二季在剧情结构上缺乏完结性，因此未能获得艾美奖评审青睐。不过，第三季因於今年6月播出，将成为明年艾美奖的参赛作品，仍有机会补上这次的遗憾。



今年的艾美奖评选范围为2023年6月1日至2024年5月31日间首播的电视节目。《鱿鱼游戏》第二季於去年12月上线，这也形成了与2022年第一季盛况的强烈对比。当时《鱿鱼游戏》创下艾美奖外语影集最多14项提名纪录，最终一举夺下包括黄东赫导演获得最佳导演、李政宰夺得最佳男主角、李瑜美摘下最佳嘉宾女演员，以及视效、特技、制作设计等共6座奖项，写下韩国电视剧的历史。



第77届艾美奖将於今年9月14日在洛杉矶的 Peacock 剧院盛大举行，届时各奖项结果将揭晓，备受全球影迷瞩目。

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