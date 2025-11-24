李章宇赵惠媛婚礼惊喜爆红！新娘捧花竟变成这个？网笑：最香的祝福

演员李章宇与赵惠媛（赵惠元）23日在首尔乐天饭店举行婚礼，因李章宇的综艺活动而延后一年的婚礼终於补上，星光熠熠的现场不只嘉宾吸睛，就连「捧花」也成为话题焦点！

赵惠媛婚礼上以丝质露肩婚纱亮相，搭配短发造型与长头纱，气质优雅又带点个性。 手上抱著的原本是一束色彩明亮的鲜花捧花，整体造型典雅又时尚。 不过――真正引爆热议的是婚礼合照环节登场的「第二束捧花」，一束由核桃糕做成的花束，赵惠媛开心露出灿烂笑容。



原来这是李章宇参与企划的食品公司 FG 与韩国知名点心公司富昌制果共同打造的惊喜礼物。富昌制果也在官方SNS解释，核桃自古就是象徵子孙繁盛、家族昌盛的吉祥食材，常在婚礼上使用，他们用核桃糕制作捧花，希望能为新人带来幸福与祝福。



据悉，婚礼上的宾客礼也是由富昌制果赞助的核桃糕，包含演员李柱升等来宾都开心拍照分享，可说是「商业鬼才」李章宇把自家合作的品牌发挥到极致，引发不少讨论。

此外，婚礼主持由漫画家兼节目人 Kian84（旗安84） 挂帅，全炫茂担任主婚人。祝歌部份则由李章宇的表兄、Fly to the Sky 的Hwanhee，以及音乐剧演员韩智尚、闵宇赫演唱，让现场气氛更加浪漫。新人甜蜜模样加上创意满满的胡桃糕安排，让粉丝们直呼：「最可爱婚礼！」、「核桃糕捧花寓意太好了，说不定会引领结婚捧花新潮流」等。



