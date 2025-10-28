《鱿鱼游戏》后的最新力作！林智妍大力推荐由李政宰挑战相差18岁的恋爱《讨厌的爱情》

由《鱿鱼游戏》打开全球知名度的演员李政宰，本次挑战浪漫爱情题材，将与相差18岁的林智妍带来《讨厌的爱情》并定档於11月3日首播。

《讨厌的爱情》剧情描述早已遗忘初心的国民演员任现峻（李政宰饰）与演绎记者魏正信（林智妍饰）边斗嘴边累积情感发展出来的恋情，也加入了演员金智勋与徐智慧，分别饰演体育杂志的社长以及最年轻的演艺部部长，为本剧增添更多多样化的小故事。这部作品也是李政宰在《鱿鱼游戏》系列后再度主演的新作品，因此特别受到关注，并且与他其他作品《魔鬼对决》《猎首密令》《辅佐官》等的题材相当不同。



而观众们对於男女主角的年龄差也抱持不同看法，1972年生的李政宰对上1990年生的林智妍，相差了18岁之多，也有很多观众们表达若以这样的男女主角情感为主线，两人能否表达出「浪漫爱情」的感觉？实际年龄是否妨碍观众们投入的程度？於是陆续释出的男女主角剧照也令观众们相当关注。



不过10月28日举行的线上制作发表会，李政宰表达了「年龄不是问题」并打算正面突破的决心。他更强调是多亏了林智妍才能够参演这部作品，表达自己并未干涉选角，也因为前一部作品戏份多也很重要，接下来原本就想要挑选一部轻松活泼一点的作品演出，此时李政宰就接到了林智妍的来电，也在她的推荐之下参加本次作品的演出。



林智妍也补充说，看了剧本之后，认为李政宰前辈真的是韩国国内最适合演出这个角色的人，所以还很害羞地发了简讯给李政宰说「希望和你一起合作」，林智妍也爆料在片场每天都能够尽情宣泄，不管她怎么做，前辈也总能接住她。展现两人的默契以及合作愉快的氛围。《讨厌的爱情》预告片中也能看出李政宰颠覆以往形象尽力搞笑的一面，能否在《鱿鱼游戏》后再带给大家不同的感受？

