一年公开6部作品 姜河那拍《鱿鱼游戏》一度以为失去视力！「一睁开眼睛什么都看不到！」

素有「美谈制造机」称号的演员姜河那来到节目《Radio Star》宣传新电影作品《First Ride》，提到自己光是在2025年就有6部作品公开，也透露了自己在演出《鱿鱼游戏》时的小故事，令人相当好奇。

MBC节目《Radio Star》中邀请演员姜河那、金英光、姜英锡、姜知英等一同出演，姜河那表示自己已经是第四次来到这个节目了，每一次只要来到这里，不知道为什么心情就会莫名的好起来，也提到自己2025年作品多多，大家也都看得出姜河那努力的足迹。

从电影《Streaming》、《黑白线人》、《墙外之音》到电视剧《你的味道》，《鱿鱼游戏》还有正要上映的电影《First Ride》，姜河那在今年2025一年之中所出演的作品就高达6部，主持人说这样的程度几乎大家每个月都见到姜河那了，不过姜河那说这些作品在拍摄的时候都在这几年间重叠发生，都在同一年公开也并非他能控制，时间点就是这么刚好。



姜河那在今年还被任命为堤川国际音乐电影节宣传大使。他提到因为张恒俊导演打电话给他，他还以为导演是希望他送去应援咖啡车，所以拿出信用卡，结果没想到是一通宣传大使的委任电话，没想到他就这样偶然成为了宣传大使，姜河那在描述这样的状况时，逗趣的表情也引发全场大笑。



他也以独特的生活风格吸引许多观众的目光，譬如他曾说自己与旗安84几乎是同类型的人，也就是回家之后几乎就把手机给扔到一旁，另外在拍摄现场的时候，他也会无意间（？）与大家保持距离，因为他说自己相当需要有独自一人待著的时间。姜河那还透露自己在拍摄《鱿鱼游戏》系列的趣事，当时他与其他作品一起拍摄，某天来到现场，听到需要等待一段时间，就在拍摄现场的角落床上睡著了。当他睁开眼睛时却发现什么都看不到！大家都消失了！让他觉得毛骨悚然。



姜河那不论是作为演员或是描述自己的日常生活都相当有趣，本集详细内容也将於15日晚间播出。



